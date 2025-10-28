Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Novità

Citroën C3 elettrica: debutta la versione da 20 mila euro

La nuova versione costa 20.490 euro, ha una batteria di capacità ridotta e dotazioni calibrate per l’uso quotidiano in città, completando la gamma elettrica e aprendo la strada a sviluppi simili per modelli basati sulla stessa piattaforma

di Redazione Drive Up
28 Ott 2025 - 15:13
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Citroën introduce la versione Urban Range della nuova C3 elettrica con l’obiettivo di offrire un punto d’accesso più conveniente al mondo delle vetture a zero emissioni. Il listino parte da 20.490 euro, una cifra che la posiziona al di sotto della variante elettrica già presente in gamma e rende il modello più competitivo nel segmento urbano.
Design invariato, novità tecniche
Pur mantenendo il medesimo aspetto esterno degli altri allestimenti, la Urban Range si distingue per una configurazione tecnica ottimizzata. Le modifiche principali si trovano nella batteria, che adotta una tecnologia LFP e una capacità di 30 kWh, riducendo il peso e i costi senza alterare il carattere cittadino della vettura.
Autonomia adeguata agli spostamenti quotidiani
L’autonomia omologata arriva a 304 chilometri nel ciclo WLTP, un valore che risponde alle esigenze tipiche di chi utilizza l’auto per tragitti brevi e ricorrenti. Si tratta di un compromesso pensato per contenere il prezzo d’acquisto e preservare la versatilità nel contesto urbano.
Allestimenti completi e possibilità di personalizzazione
La gamma si articola nelle configurazioni You, Plus e Max, ognuna orientata a un diverso livello di dotazione. L’offerta comprende elementi come climatizzazione automatica, strumentazione digitale e sistemi di assistenza di base, mentre le versioni superiori integrano schermi più ampi, telecamera posteriore e dettagli estetici dedicati. Tra le opzioni compare anche la ricarica in corrente continua fino a 30 kW, in linea con le dimensioni del pacco batterie.

Ti potrebbe interessare

citroen
citroen
citroen c3
citroen e-c3
auto elettriche
auto elettrica
stellantis
incentivi
incentivi elettrico
citroen elettrica
citroen c3 elettrica
prezzo citroen c3 elettrica

Ultimi video

03:00
I Signori dell'Auto: Dante Giacosa

I Signori dell'Auto: Dante Giacosa

01:11
intervista meda eicma SRV

Meda: "L'Eicma è passione, ecco perché"

01:31
intervista magni eicma SRV

Magri: "Tanti giovani all'Eicma, che orgoglio"

04:07
intervista coletta per sito SRV

Coletta: "Attacchiamo, ma non sbagliamo"

03:05
intervista ye SRV

Ye: "Titolo piloti? Tutto è possibile..."

02:49
intervista giovinazzi SRV

Giovinazzi: "C'è tensione, ma è bello così"

02:03
intervista pierguidi SRV

Pier Guidi: "Preparati al meglio per il Bahrain"

01:36
intervista fuoco SRV

Fuoco: "Feeling positivo verso il Bahrain"

01:58
La prova della Ferrari 296 Speciale

La prova della Ferrari 296 Speciale

26:35
Puntata del 25 ottobre

Puntata del 25 ottobre

02:02
Ringo's Garage: Bovensiepen Zagato

Ringo's Garage: Bovensiepen Zagato

02:28
Gare da Film: Need for speed

Gare da Film: Need for speed

03:16
Viaggio nel deserto con Audi SQ6 Sportback e-tron

Viaggio nel deserto con Audi SQ6 Sportback e-tron

03:36
Opel Frontera

Opel Frontera

03:44
BMW IX

BMW IX

03:00
I Signori dell'Auto: Dante Giacosa

I Signori dell'Auto: Dante Giacosa

I più visti di Drive Up

Toyota Rav4, si rinnova l'auto che ha inventato la categoria di SUV

La prova della Ferrari 296 Speciale

La prova della Ferrari 296 Speciale

La Fiat Panda 4X4 si mette i jeans: un'icona sempre alla moda

Una Pagani da 12 milioni di euro è stata sequestrata a Milano

Mobilize Duo: il veicolo elettrico da città che costa 50 euro al mese

La puntata del 23 ottobre #DriveUp

La puntata del 23 ottobre #DriveUp

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:23
4-2-3-1 e altre novità: ecco come giocherebbe la Juve di Spalletti
16:23
Udinese, Kamara: "Quest'anno abbiamo più qualità"
16:23
Genoa, Vieira: "Le parole di Sucu mi fanno piacere"
16:20
Partite serali anticipate alle 20: c'è l'ipotesi di un test già in questa stagione
16:19
Reijnders in crisi e nel mirino dei tifosi: l'ex Milan non convince i Citizens