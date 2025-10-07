Citroën C5 Aircross: un salotto, ibrido, su quattro ruote

Citroën evolve senza snaturarsi. La nuova C5 Aircross rappresenta una continuità coerente con lo spirito del marchio francese, che da sempre privilegia comfort e originalità rispetto alle prestazioni e alla dinamica di guida. Cresciuta di 16 centimetri e ora basata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, la crossover guadagna una presenza più solida e proporzioni più equilibrate. Il design resta fedele al linguaggio Citroën: linee morbide, superfici levigate, fari sottili e un frontale orizzontale che le dona un’aria più matura e distintiva.

Comoda e tecnologica

A bordo, l’atmosfera è quella tipica delle Citroën migliori: rilassata, accogliente e funzionale. Il tetto chiaro e i montanti sottili amplificano la sensazione di spazio, mentre i rivestimenti in tessuto imbottito sulla plancia e sui pannelli porta creano un ambiente caldo e gradevole. Le plastiche sono rigide, ma ben lavorate e assemblate con cura. I sedili “Advanced Comfort” offrono un’imbottitura profonda e progressiva, pensata per sostenere senza affaticare: un approccio che privilegia il benessere nei lunghi viaggi.