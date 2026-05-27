La Citroen 2CV sta per tornare

Continua l'operazione nostalgia dei marchi europei. Lo sviluppo di nuovi modelli sembra essere profondamente legato alla volontà di giustificarne l'esistenza attraverso riferimenti al proprio - più o meno glorioso - passato. Stellantis è tra i gruppi che più applicano questa strategia, forse per poter continuare a legittimare la sua presenza in segmenti, configurazioni di carrozzeria e motorizzazioni non così popolari o credibili. Citroen è pronta ad aggiungersi.

Mitica

La decisione non poteva che ricadere sulla leggendaria 2CV. Al Salone di Parigi - in programma a ottobre - Citroen presenterà la versione ideata per il nuovo millennio dell'utilitaria rimasta in produzione tra il 1948 e il 1990. Sebbene si conoscano ancora pochi dettagli, la certezza è che sarà completamente elettrica e progettata su misura per la città. L'obiettivo è di offrirla a un prezzo inferiore ai 15 mila euro.

A chi si rivolge

La piattaforma sulla quale sarà costruita è la E-Car di Stellantis, il che lascia presupporre dimensioni e destinazione d'utilizzo differente rispetto all'AMI. Eppure, esiste anche la C3, che sta dimostrandosi un buon successo commerciale anche per via della sua offerta di motorizzazioni. La 2CV dovrà - dunque - posizionarsi in un preciso segmento senza trovarsi a pestare i piedi alle altre. Una bella sfida.