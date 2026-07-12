Okoye, nuovo flirt con Cardi B? I due immortalati insieme a Parigi

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Maduka Okoye è al centro del gossip internazionale. Il portiere dell'Udinese è stato immortalato insieme a Cardi B in occasione di una sfilata a Parigi: seduti vicini in prima fila, sono sembrati complici e sorridenti. Qualche ora dopo sono stati ripresi anche sulla terrazza di un ristorante.
Le voci del possibile flirt sono state scatenate da Page Six, pagina di gossip e spettacolo del New York Post. Al momento, però, né l'estremo difensore dei friulani né la rapper americana hanno confermato l'esistenza di una relazione.