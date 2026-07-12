Giallo sull'1-1 inglese: la palla tocca la spider cam? La Norvegia protesta, la nota della Fifa

Chi l'avrebbe mai detto che in un calcio ipertecnologico saremmo finiti a discutere per gol indirizzati, in qualche modo assistiti, addirittura dalle telecamere. Invece è proprio quanto accaduto ieri sera in Inghilterra-Norvegia.
Nel mirino l'1-1 inglese, la prima rete di Bellingham. Sul rinvio del portiere norvegese Nyland, il pallone sembra proprio colpire la telecamera aerea, la cosiddetta spidercam, prima di scendere a terra. Una deviazione quasi impercettibile, ma che avrebbe alternato la direzione della palla.
I giocatori inglesi la recuperano e 8 secondi dopo vanno in gol col loro numero 10. Il ct della Norvegia, Stale Solbakken, protesta con l'arbitro a fine primo tempo. In conferenza, a fine partita, spiega: "Molti, dalla panchina, se ne sono accorti immediatamente. Il pallone è sceso dal cielo in modo istantaneo, mi sembra chiaro che ci sia stato un tocco".
Pochi minuti dopo il match, la Fifa ha rilasciato una nota sui propri profili social, allegando il video dell'episodio e affermando che non il chip all'interno del pallone non ha rilevato alcun tocco prima di quello del calciatore inglese: "Prima del gol dell'Inghilterra al minuto 45+2 contro la Norvegia, il sensore nella Connected Ball non ha mostrato alcun picco nel 'battito cardiaco del pallone' quando era in aria, e quindi nessuna evidenza che il pallone abbia toccato il filo aereo e alterato il movimento del pallone", spiega il comunicato pubblicato su X.
Non mancano però le proteste, sui social e sui media norvegesi, per un caso che potrebbe aver indirizzato la gara e farà discutere a lungo.