Giallo sull'1-1 inglese: la palla tocca la spider cam? La Norvegia protesta, la nota della Fifa

Pochi minuti dopo il match, la Fifa ha rilasciato una nota sui propri profili social, allegando il video dell'episodio e affermando che non il chip all'interno del pallone non ha rilevato alcun tocco prima di quello del calciatore inglese: "Prima del gol dell'Inghilterra al minuto 45+2 contro la Norvegia, il sensore nella Connected Ball non ha mostrato alcun picco nel 'battito cardiaco del pallone' quando era in aria, e quindi nessuna evidenza che il pallone abbia toccato il filo aereo e alterato il movimento del pallone", spiega il comunicato pubblicato su X.