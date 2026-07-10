Strategie

L'industria tedesca dell'auto è salva (per ora)

Volkswagen dimezza i modelli e taglia la capacità produttiva globale a 9 milioni di auto per blindare i conti contro i dazi e la concorrenza estera

di Tommaso Marcoli
10 Lug 2026 - 09:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il Gruppo Volkswagen ha ufficializzato il nuovo piano strategico di efficientamento approvato dal management e dal consiglio di sorveglianza. Nonostante le indiscrezioni della vigilia ipotizzassero la chiusura di impianti e migliaia di esuberi, il comunicato ufficiale non fa alcuna menzione di tagli al personale o dismissioni di fabbriche.
Meno modelli
Il pacchetto di riforme, articolato in dodici iniziative complessive, punta a rendere l'azienda più agile e immune dalle crescenti pressioni esterne, tra cui spiccano le tensioni geopolitiche, i dazi doganali, gli stringenti requisiti normativi e una concorrenza asiatica sempre più aggressiva. Uno dei pilastri fondamentali del piano industriale si concentra sulla drastica semplificazione della gamma prodotto, che verrà gradualmente dimezzata e focalizzata solo sui segmenti di mercato più redditizi.
Si produce meno
Un secondo intervento strutturale interessa la capacità produttiva globale del gruppo. L'obiettivo dichiarato è quello di allineare la rete di fabbriche a una capacità coerente con l'attuale domanda di mercato, fissando il target a circa 9 milioni di unità all'anno per tutti i marchi, contro i 12 milioni del periodo pre-Covid. Considerando che una riduzione di 2 milioni di volumi è già stata assorbita negli ultimi anni, l'ultimo milione di esubero verrà tagliato attraverso futuri interventi mirati negli stabilimenti dislocati in Europa e in Cina.
Solo auto
Infine, l'amministratore delegato Oliver Blume e il direttore finanziario Arno Antlitz hanno confermato la volontà di concentrarsi sul core business del settore automobilistico, annunciando che l'intero portafoglio azionario e di investimenti verrà riallineato in base al reale rendimento e al contributo strategico dei singoli asset. Il comunicato non ha fornito conferme esplicite sulle indiscrezioni relative a una possibile valorizzazione della Ducati o alla cessione delle partecipazioni nei club calcistici tedeschi.

Ti potrebbe interessare

videovideo
volkswagen
auto
germania
auto tedesca

Ultimi video

02:22
Ferrari 12Cilindri Manuale

Ferrari 12Cilindri Manuale

01:29
WEC 6 Ore di San Paolo

WEC 6 Ore di San Paolo

02:04
Fiat 600 Turbo 100

Fiat 600 Turbo 100

02:21
KGM Rexton Sports XL

KGM Rexton Sports XL

01:29
Campionato Italiano Rally

Daprà vince il Rally di Roma Capitale

01:58
DS N°7 si presenta agli Open d'Italia di Golf, tanto spazio a bordo e comfort

DS N°7 si presenta agli Open d'Italia di Golf, tanto spazio a bordo e comfort

02:06
Nuova Skoda Peaq, estetica minimalista ed efficienza aerodinamica

Nuova Skoda Peaq, estetica minimalista ed efficienza aerodinamica

02:28
Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, l'unione tra design e tecnologia smart

02:30
Lamborghini Urus SE Performante, un trionfo di carbonio

Lamborghini Urus SE Performante, un trionfo di carbonio

03:09
Zeekr 7GT, una vettura che punto su lusso e tecnologia

Zeekr 7GT, una vettura che punto su lusso e tecnologia

15:35
La puntata del 8 luglio #DriveUp

La puntata del 8 luglio #DriveUp

02:36
L'Editoriale: il ritorno all'analogico con la Ferrari 12Cilindri Manuale

L'Editoriale: il ritorno all'analogico con la Ferrari 12Cilindri Manuale

01:53
Nuova Yamaha R7

Nuova Yamaha R7

01:50
Dacia Striker

Dacia Striker

01:59
Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita

02:22
Ferrari 12Cilindri Manuale

Ferrari 12Cilindri Manuale

I più visti di Drive Up

Addio al vecchio volante: Peugeot presenta Polygon, la concept car che anticipa il 2027 (anche su Fortnite)

Nuova Dacia Striker: il crossover che sfida i SUV nel segmento C

La Porsche 911 rimasta per anni sotto il fiume Arno

La Cina e i dubbi sull'auto elettrica: esportarla conviene

Ferari Hypersail: il primo monoscafo autosufficiente

Volkswagen ha "assunto" cento pecore

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:42
Francia in ansia per Mbappé, Deschamps: "Ecco come sta Kylian"
10:39
GOinUP 2026: Kurt-Up, business as usual per Antonioli e Della Pedrina
Exequiel Zeballos 
10:34
Zeballos dice no ai 20 milioni del Cska Mosca: vuole solo il Napoli
10:33
Roma, addio Greenwood: adesso per Gasperini c'è Ndoye
10:33
Inter, anche Alaba in lista per la difesa