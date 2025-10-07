Nuovo modello Citroën C5 Aircross: la prova del SUV ibrido plug-in

La nuova Citroën C5 Aircross cresce nelle dimensioni e nella maturità tecnica, mantenendo il comfort come tratto distintivo. Basata sulla piattaforma STLA Medium, la versione Plug-in Hybrid da 194 CV offre prestazioni fluide, un’autonomia elettrica fino a 87 km e un comportamento su strada improntato alla morbidezza. L’abitacolo è spazioso e accogliente, il bagagliaio più grande, mentre le sospensioni idrauliche filtrano come poche le asperità