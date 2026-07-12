Finale bis tra Francia-Argentina? La logica dice di sì, ma Bellingham e Yamal possono ribaltare tutto

Il potenziale offensivo dei francesi è devastante. Anche quando si imbriglia Mbappè, i pericoli possono arrivare da Dembelè, da Olise, da Barcola o da Douè, qualunque sia la scelta di Deschamps tra i due. Sono tutti estremamente complicati da contrastare, anche perché non forniscono punti di riferimento agli avversari. La Spagna fino ai quarti non aveva subito gol, poi ci ha pensato il Belgio a spezzare questa imbattibilità e a indicare la strada per arrivare di fronte a Unai Simon. Dalla parte dei francesi c'è l'esperienza (alcuni giocatori puntano la terza finale consecutiva), da quella degli spagnoli ci sono la freschezza e l'incoscienza della gioventù. E c'è Lamine Yamal, che non si è ancora acceso del tutto.