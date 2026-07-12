Alvarez-Lautaro, l'Argentina supera la Svizzera (rimasta in 10) ai supplementari: semifinale con l'Inghilterra
L'espulsione di Embolo al 72' mette la strada in salita per gli elvetici, che avevano ripreso la gara con Ndoye dopo il vantaggio di Mac Allister
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L'Argentina è la quarta semifinalista del Mondiale, troverà l'Inghilterra mercoledì sera (ore 21) ad Atlanta in una sfida da altri tempi. Nei quarti, superata 3-1 ai tempi supplementari la Svizzera, rimasta in 10 al 72' per l'espulsione di Embolo. Decisivi il gioiello di Julian Alvarez e il timbro finale in tap-in di Lautaro Martinez per chiudere la gara.
Durante i 90', l'albiceleste era passata avanti al decimo minuto con il colpo di testa di Mac Allister, su assist da calcio d'angolo di Messi. Il pareggio elvetico è arrivato al 67' con una bella combinazione in area e il destro all'angolino dell'ex Bologna, Dan Ndoye, che ha bucato il Dibu Martinez.
Spartiacque del match l'espulsione, cinque minuti dopo, di Embolo. L'attaccante del Rennes è stato punito dall'arbitro portoghese Joao Pinheiro, dopo controllo al Var, per simulazione. Ammonizione revocata a Paredes, presunto autore del fallo, e secondo giallo a Embolo che ha lasciato la Svizzera in 10.
Nei supplementari, l'Argentina ha dovuto aspettare fino al 112' per spezzare l'equilibrio, grazie al gran tiro da fuori di Julian Alvarez. Lautaro Martinez, subentrato all'85' per De Paul, ha poi chiuso i giochi nel recupero. Dopo Francia-Spagna, definita anche la seconda semifinale: sarà Inghilterra-Argentina.
IL TABELLINO
Argentina-Svizzera 3-1 (d.t.s.)
Argentina (4-3-1-2): Emiliano Martínez; Molina (dal 40’ st Montiel), Romero (dal 1' sts Otamendi), Lisandro Martínez, Tagliafico (dal 33’ st N. Gonzalez); De Paul (dal 40' st Lautaro Martinez), Paredes (dal 5' sts Lopez), Enzo Fernández (dal 1' pts Almada); Mac Allister; Messi, Alvarez. All: Scaloni. A disposizione: Musso, Rulli, Barco, Lo Celso, Medina, Palacios, Paz, Senesi, G. Simeone.
Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria (dal 6' pts Jashari), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez (dal 50' st Comert); Freuler (dal 10' sts Vargas), Xhaka; Sow (dal 40' st Widmer), Rieder (dal 40' st Muheim), Ndoye (dal 40' st Amdouni); Embolo. All: Yakin. A disposizione: Keller, Mvogo, Aebischer, Amenda, Fassnacht, Itten, Jaquez, Okafor.
Arbitro: Pinheiro (Portogallo).
Marcatori: 10’ pt Mac Allister (A); 23' st Ndoye (S). 7’ sts Alvarez (A); 16' sts Lautaro Martinez (A).
Ammoniti: Almada (A), Lautaro Martinez (A), Lopez (A).
Espulsi: Embolo (S) al 27’ st per doppia ammonizione