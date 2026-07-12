Alvarez-Lautaro, l'Argentina supera la Svizzera (rimasta in 10) ai supplementari: semifinale con l'Inghilterra

Durante i 90', l'albiceleste era passata avanti al decimo minuto con il colpo di testa di Mac Allister, su assist da calcio d'angolo di Messi. Il pareggio elvetico è arrivato al 67' con una bella combinazione in area e il destro all'angolino dell'ex Bologna, Dan Ndoye, che ha bucato il Dibu Martinez.