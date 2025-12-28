La BMW X5 diventa l'auto dell'FBI

L’FBI ha deciso di rinnovare la propria flotta di rappresentanza affidandosi ai BMW X5 Protection, destinati agli spostamenti del direttore e dei principali dirigenti dell’agenzia. I nuovi SUV blindati tedeschi andranno a sostituire i tradizionali Chevrolet Suburban, da anni simbolo dei convogli federali americani.

Costa meno

Secondo il Bureau, però, il nodo centrale è stato quello dei costi. I Chevrolet Suburban Shield forniti da GM Defense possono superare facilmente i 600 mila dollari, arrivando oltre i 3 milioni nelle configurazioni più sofisticate. Anche una nuova versione blindata del Suburban avrebbe comunque oltrepassato i 450 mila dollari a veicolo. La BMW X5 Protection VR6, invece, ha un prezzo stimato tra i 200 e i 300 mila dollari, con un risparmio per unità che, secondo fonti interne, sarebbe stato superiore al 50%.

Motore V8

Dal punto di vista tecnico, la BMW X5 Protection VR6 adotta un V8 4.4 litri mild hybrid da 530 cavalli e 750 Nm, con trazione integrale xDrive e cambio automatico a otto rapporti. Nonostante la blindatura integrata, lo 0-100 km/h avviene in 5,9 secondi e la velocità massima è limitata a 210 km/h. La protezione balistica e anti-esplosione, certificata secondo gli standard VPAM, è parte integrante della struttura del veicolo, trasformando l’abitacolo in una vera cellula di sicurezza senza alterarne l’aspetto esterno.