Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Collaborazioni

La BMW X5 diventa l'auto dell'FBI

Il più famosa dipartimento di Polizia investigativa del mondo abbandona il mitico Chevrolet Suburban in favore del SUV tedesco

di Redazione Drive Up
28 Dic 2025 - 10:14
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L’FBI ha deciso di rinnovare la propria flotta di rappresentanza affidandosi ai BMW X5 Protection, destinati agli spostamenti del direttore e dei principali dirigenti dell’agenzia. I nuovi SUV blindati tedeschi andranno a sostituire i tradizionali Chevrolet Suburban, da anni simbolo dei convogli federali americani.
Costa meno
Secondo il Bureau, però, il nodo centrale è stato quello dei costi. I Chevrolet Suburban Shield forniti da GM Defense possono superare facilmente i 600 mila dollari, arrivando oltre i 3 milioni nelle configurazioni più sofisticate. Anche una nuova versione blindata del Suburban avrebbe comunque oltrepassato i 450 mila dollari a veicolo. La BMW X5 Protection VR6, invece, ha un prezzo stimato tra i 200 e i 300 mila dollari, con un risparmio per unità che, secondo fonti interne, sarebbe stato superiore al 50%.
Motore V8
Dal punto di vista tecnico, la BMW X5 Protection VR6 adotta un V8 4.4 litri mild hybrid da 530 cavalli e 750 Nm, con trazione integrale xDrive e cambio automatico a otto rapporti. Nonostante la blindatura integrata, lo 0-100 km/h avviene in 5,9 secondi e la velocità massima è limitata a 210 km/h. La protezione balistica e anti-esplosione, certificata secondo gli standard VPAM, è parte integrante della struttura del veicolo, trasformando l’abitacolo in una vera cellula di sicurezza senza alterarne l’aspetto esterno.

Ti potrebbe interessare

bmw
x5
fbi
bmw x5

Ultimi video

01:26
Volvo Studio Milano

Volvo Studio Milano

02:45
Ducati, un 2025 trionfante

Ducati, un 2025 trionfante che porta al centenario

01:21
Renault Filante Record 2025

Renault Filante Record 2025, che impresa in Marocco

01:28
Changan debutta in Italia

Changan debutta in Italia

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:36
Nuova Ferrari Amalfi

Nuova Ferrari Amalfi

15:57
La puntata del 23 dicembre #DriveUp

La puntata del 23 dicembre #DriveUp

02:39
Toyota Aygo X, la nostra prova a Firenze

Toyota Aygo X, la nostra prova a Firenze

01:44
Hyundai Crater, concept per l'off-road

Hyundai Crater, concept per l'off-road

02:03
Citroën ELO, nuova concept car elettrica compatta

Citroën ELO, nuova concept car elettrica compatta

02:15
Volvo Studio Milano, il bilancio del 2025

Volvo Studio Milano, il bilancio del 2025

02:22
Volkswagen Type 2: il furgone icona del cinema

Volkswagen Type 2: il furgone icona del cinema

02:51
Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

01:33
L'editoriale: mercato Italia, cresce l'usato e meno auto nuove

L'editoriale: mercato Italia, cresce l'usato e meno auto nuove

01:32
Rachele Somaschini alla Dakar

Rachele Somaschini alla Dakar

01:26
Volvo Studio Milano

Volvo Studio Milano

I più visti di Drive Up

La collezione di auto da 200 milioni di Nick Mason dei Pink Floyd

Changan, ecco la casa cinese che disegna le sue auto a Torino

Sessant’anni senza auto nuove: il paradosso di Cuba

Tutte le auto di Una Poltrona per Due e Mamma ho perso l'aereo

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Nuova Ferrari Amalfi, test drive in Portogallo

Le più famose slitte a motore di Babbo Natale

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:48
Roma all'attacco: rilancio per Raspadori, chiusura vicina con l'Atletico. Poi tutto su Zirkzee
12:43
Milan-Verona, "esordio" di Füllkrug sugli spalti di San Siro
12:31
Milan-Verona: anche Andrea Agnelli in tribuna a San Siro
12:21
Dall'addio di Spalletti al nuovo corso Gattuso: Italia ai playoff per scongiurare terzo flop Mondiale
12:20
L'ex Liverpool Andy Carroll arrestato: rischia 5 anni di prigione