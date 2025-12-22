Mostre di Natale: a Milano le BMW Art Cars celebrano 50 anni di creatività

Arte su ruote

Da quell’esperimento pionieristico è nata una collezione unica, cresciuta negli anni grazie al contributo di artisti come Andy Warhol, Roy Lichtenstein, David Hockney, Jeff Koons e Julie Mehretu, capaci di interpretare l’automobile come superficie espressiva e oggetto culturale. La tappa milanese rappresenta una delle più ricche del tour mondiale celebrativo, offrendo al pubblico italiano e internazionale l’occasione di osservare da vicino vetture che uniscono linguaggi artistici, ricerca tecnologica e storia del motorsport.

Non solo auto

L’esposizione conferma il ruolo delle BMW Art Cars come punto d’incontro tra industria e arte, testimoniando come il design automobilistico possa diventare veicolo di visioni capaci di attraversare il tempo e parlare a pubblici diversi, ben oltre il mondo dell’auto.