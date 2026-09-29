Giroud a L'Equipe: "Probabilmente sarà la mia ultima stagione da calciatore"

A meno di ripensamenti, Olivier Giroud dirà addio al calcio al termine dell'annata in corso. Ad annunciarlo è stato l'attaccante del Lille nel corso di un'intervista a "L'Equipe". Si tratta di un'anticipazione-scoop dell'intervista completa che uscirà domani. L'ex centravanti del Milan, che domani varcherà la soglia dei 40 anni, ha dichiarato: "Potrò rilasciare interviste a 'L'Équipe' anche il prossimo anno, con piacere, ma come giocatore, penso che questa sia molto probabilmente la mia ultima stagione. Per questo mi sto godendo ogni momento".