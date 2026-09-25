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La nuova supercar di Alex Del Piero

Consegnata all'ex capitano della Juventus una Maserati GT2 Stradale

di Redazione Drive Up
25 Set 2026 - 07:40
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© Ufficio Stampa

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Alessandro Del Piero è uno dei calciatori italiani più forti di sempre, un'icona sportiva dei primi anni Duemila. Capitano della Juventus dal 2001 al 2012, vanta il record di presenze con il club torinese a cui ha indissolubilmente legato i migliori anni della sua carriera vincendo tutto: scudetti, Coppa Italia, Champions League. Una leggenda italiana che guida... Made in Italy.
Consegna speciale
Del Piero ha un legame speciale con la città di Torino e con la famiglia Agnelli: fu proprio Gianni ad assegnarli il titolo di "Pinturicchio" per la sua classe in campo. Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, si è reinventato come abile commentatore sportivo senza mai trascurare altri impegni e attività più "istituzionali". Visto il suo passato e il suo ruolo di icona sportiva intragenerazionale, Maserati lo ha scelto come brand ambassador consegnandogli una nuova GT2 Stradale. 
Super sportiva
La GT2 è la versione più sportiva della supercar MCPura. Un modello su cui Maserati ha investito e puntato moltissimo per il suo rilancio commerciale, a tal punto da aver progettato un nuovo motore su misura: Nettuno. Un 3.0 litri V6 biturbo che sulla "Stradale" eroga ben 640 CV per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e una velocità massima di 340 km/h. Un'auto pronto pista utilizzabile anche per strada. Ne sono state prodotte soltanto 914 unità, una di queste è finita nel garage di Alex Del Piero.

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