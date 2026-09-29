Campionato Italiano Windsurfer 2026, sul podio il pescarese Luca Del Gatto

Il sedicenne Luca Del Gatto della Surfing Sport Pescara è il nuovo Campione Italiano categoria leggeri Youth (Under 19) classe Windsurfer e secondo assoluto dopo quattro giornate di regate a Olbia dove si è appena conclusa la 52/a edizione del Campionato Italiano Windsurfer. Terzo, categoria Youth, si è classificato Leonardo Di Francesco, altro giovane abruzzese della Surfing Sport Pescara diretta dall'istruttore federale Andrea Papa. Vittorio Blardi dello stesso team ha ottenuto il secondo posto nella categoria Medio Leggeri alle spalle del campione sardo Alessandro Torzoni. L'altro atleta abruzzese della Surfing Sport Pescara Andrea Gratani si piazza ottavo nella flotta Medio Pesanti, ma conquista il primo posto nella specialità Slalom stessa flotta. Un grande terzo posto per lo stesso Andrea Papa divisione Legend Medio Pesanti e un undicesimo assoluto per Massimo Del Gatto, papà di Luca, divisione Leggeri. Su 150 atleti provenienti da tutto il mondo (il Campionato era anche Open World Cup) otto velisti sono arrivati dalla Fiv IX Zona Abruzzo e Molise: sei da Surfing Sport Pescara e due dal Circolo Ventoforte, sempre di Pescara, ossia Riccardo Di Bartolomeo e Andrea Straccialini. "Sono stati quattro giorni di regate impegnative e di respiro mondiale, con vento tra i 10 e i 18 nodi, e i nostri atleti hanno dato il meglio - commenta Andrea Papa, direttore e istruttore della Surfing Sport Pescara -. Il segreto del successo della classe dei windsurfer è la vela senza effetti speciali, ma ugualmente altamente competitiva. Niente carbonio, niente foiling, solo una tavola, una vela, il vento e tanta voglia di regatare. E' una classe storica in crescita e in questa edizione è emerso ancora di più il mix generazionale: accanto a numerose vecchie glorie della tavola a vela hanno gareggiato tante giovani nuove leve in un'atmosfera che ha unito esperienza e freschezza".