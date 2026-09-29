Pochettino forte sul Manchester City: "Titoli festeggiati non reali"

L'allenatore argentino, alla guida del Tottenham e del Chelsea negli anni sotto lente d'ingrandimento, ha espresso forte amarezza per un'era condizionata da un vuoto nei controlli: "È molto difficile, quando su 115 capi d’accusa si viene giudicati colpevoli di 114, capire quale debba essere la punizione affinché sia equa" ha dichiarato prima della gara con il Cile. Pochettino ha evidenziato la disparità con club puniti con soli punti di penalità ("Altre squadre come Nottingham Forest o Everton hanno ricevuto sanzioni diverse... È una situazione complessa che suscita stupore per la sua portata. È lecito chiedersi dove fossero i controlli") censurando gli anni in cui "abbiamo vissuto un periodo in cui la giustizia sportiva non esisteva".