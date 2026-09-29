Pochettino forte sul Manchester City: "Titoli festeggiati non reali"

Le parole di Mauricio Pochettino sulle sanzioni al Manchester City: "È mancata la giustizia sportiva, trofei festeggiati forse non reali"

29 Set 2026 - 12:30
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L'attuale commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino è intervenuto con parole durissime sulla vicenda giudiziaria del Manchester City, dichiarato colpevole di 114 delle 115 accuse di violazione finanziaria relative al periodo 2009-2018 (le sanzioni vanno ancora stabilite e i Citizens hanno già fatto capire che faranno ricorso).

L'allenatore argentino, alla guida del Tottenham e del Chelsea negli anni sotto lente d'ingrandimento, ha espresso forte amarezza per un'era condizionata da un vuoto nei controlli: "È molto difficile, quando su 115 capi d’accusa si viene giudicati colpevoli di 114, capire quale debba essere la punizione affinché sia equa" ha dichiarato prima della gara con il Cile. Pochettino ha evidenziato la disparità con club puniti con soli punti di penalità ("Altre squadre come Nottingham Forest o Everton hanno ricevuto sanzioni diverse... È una situazione complessa che suscita stupore per la sua portata. È lecito chiedersi dove fossero i controlli") censurando gli anni in cui "abbiamo vissuto un periodo in cui la giustizia sportiva non esisteva".

Il tecnico si è infine rammaricato per le ripercussioni sulla credibilità del campo, concludendo che "è una situazione molto triste perché ciò che era già stato raggiunto e festeggiato forse non era reale, e ciò che non andava così bene avrebbe potuto essere migliore", con l'auspicio che il verdetto serva almeno "a garantire che in futuro ci sia uguaglianza".

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