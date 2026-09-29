Coni: "La federazione pesistica è stata commissariata"

"La federazione pesistica è stata commissariata". Lo ha detto al telefono con l'Ansa il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, al termine della Giunta del CONI. Notizia che è stata confermata dal comunicato ufficiale del Comitato Olimpico. La decisione è stata presa all'unanimità in seguito alle dimissioni del presidente della Federpesi, Alberto Miglietta. La fase commissariale sarà gestita da Luciano Buonfiglio.



Il comunicato del CONI:

"La 1176ª Giunta Nazionale del CONI, riunitasi oggi in via d’urgenza al Foro Italico, ha esaminato la situazione determinatasi all’interno della Federazione Italiana Pesistica a seguito delle dimissioni del Presidente federale Alberto Miglietta e di sette consiglieri federali su dieci. Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto dell’impossibilità di garantire il regolare funzionamento degli organi direttivi federali, la Giunta ha deliberato all'unanimità il commissariamento della Federazione. È stato pertanto nominato, in via d’urgenza e con effetto immediato, quale Commissario Straordinario della Federazione Italiana Pesistica il dottor Luciano Buonfiglio.



Il Commissario avrà il compito di assicurare la continuità amministrativa e gestionale della Federazione, garantendo al contempo il regolare svolgimento dell’attività sportiva e tecnica, e di accompagnare la Federazione verso la celebrazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà tenersi nel più breve tempo possibile. Esaurita la trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 11.45".