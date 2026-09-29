Balde ai margini del Barcellona: duello in Serie A per gennaio

Il terzino sinistro classe 2003, già proposto senza successo all'Inter in estate nell'ambito dei sondaggi blaugrana per Bastoni e Lautaro Martínez, vuole trovare spazio altrove e fa gola in Serie A: secondo il portale spagnolo Fichajes, sulla sue tracce si stanno muovendo concretamente sia la Juventus che il Milan.