Balde ai margini del Barcellona: duello in Serie A per gennaio

29 Set 2026 - 12:24
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Finito ai margini delle gerarchie di Hansi Flick al Barcellona - dove finora ha collezionato una sola presenza da 12 minuti -, Alejandro Balde si appresta a diventare uno dei nomi più caldi per la sessione invernale di calciomercato.

Il terzino sinistro classe 2003, già proposto senza successo all'Inter in estate nell'ambito dei sondaggi blaugrana per Bastoni e Lautaro Martínez, vuole trovare spazio altrove e fa gola in Serie A: secondo il portale spagnolo Fichajes, sulla sue tracce si stanno muovendo concretamente sia la Juventus che il Milan.

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2028, il club catalano intende sfruttare le prossime finestre di riparazione per monetizzare al massimo dalla sua cessione.

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