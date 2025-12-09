L'unica Ferrari 250 GTO bianca sta per andare all'asta

Unica

Delle 36 GTO costruite tra il 1962 e il 1964, la "Bianco Speciale" è l'unica a essere uscita dalla fabbrica di Maranello in livrea bianca. Non solo: ad aumentarne il valore c'è anche una lunga ed eccezionale carriera sportiva. Tra i piloti che si sono seduti al posto di guida spicca Graham Hill, l'unico ad aver vinto il Gran Premio di Monaco, la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans.

In perfette condizioni

Sebbene i suoi 63 anni e un passato intenso nelle competizioni, l'auto non ha mia ricevuto un restauro completo ma soltanto interventi conservativi. Dopo essersi ritirata dalle corse, la 250 GTO passò nel 1999 a Jon Shirley, ex COO e presidente di Microsoft e fu oggetto di alcune cure - tra cui un motore costruito da Ferrare Classiche - che la riportarono allo stato originale. A gennaio 2026 la "Bianco Speciale" potrebbe battere ogni record.