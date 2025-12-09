Logo SportMediaset

Supercar

L'unica Ferrari 250 GTO bianca sta per andare all'asta

Si chiama "Bianco Speciale" e la sua quotazione potrebbe raggiungere un valore record all'asta che si terrà a gennaio a Kissimmee, in Florida

di Redazione Drive Up
09 Dic 2025 - 09:52
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Se si parla di Ferrari 250 GTO, il primo pensiero è il prezzo. Da molto tempo quest'automobile degli anni '60 è il Sacro Graal del collezionismo: tutti ne vogliono una e sono disposti a pagare qualunque cifra. La curiosità attorno all'unica 250 GTO di colore bianco è dunque più che giustificata. Così come l'attesa per conoscere quale cifra ci sarà scritta sull'assegno che, a gennaio in Florida, se la aggiudicherà.

Questa è l'unica Ferrari 250 GTO di colore bianco

1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Unica
Delle 36 GTO costruite tra il 1962 e il 1964, la "Bianco Speciale" è l'unica a essere uscita dalla fabbrica di Maranello in livrea bianca. Non solo: ad aumentarne il valore c'è anche una lunga ed eccezionale carriera sportiva. Tra i piloti che si sono seduti al posto di guida spicca Graham Hill, l'unico ad aver vinto il Gran Premio di Monaco, la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans. 
In perfette condizioni
Sebbene i suoi 63 anni e un passato intenso nelle competizioni, l'auto non ha mia ricevuto un restauro completo ma soltanto interventi conservativi. Dopo essersi ritirata dalle corse, la 250 GTO passò nel 1999 a Jon Shirley, ex COO e presidente di Microsoft e fu oggetto di alcune cure - tra cui un motore costruito da Ferrare Classiche - che la riportarono allo stato originale. A gennaio 2026 la "Bianco Speciale" potrebbe battere ogni record.

