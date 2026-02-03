Caso Passler, il Coni: "Nessuna patologia oncologica nella storia clinica"

Il numero uno del Coni ha aggiunto: "Ho sentito stamattina il responsabile della preparazione olimpica, sono in attesa di capire se ci saranno le controanalisi, sembra davvero una superficialità. In questi casi, stiamo dimostrando di essere un paese eccezionale, dove il centro anti-doping che abbiamo appena inaugurato a Roma funziona. Se poi si saranno sbagliati, dal punto di vista umano sarei contentissimo. Se no stiamo dimostrando al mondo che funzioniamo".