Auto e cinema Fast and Furious: le auto più iconiche dei film

La saga deve il suo successo alle corse clandestine, quando il tuning era il protagonista e i raduni illegali il pretesto per giocarsi la propria automobile contro qualche avversario. Oggi, dopo dieci capitoli pubblicati, Fast and Furious continua a essere un riferimento per chi è appassionato di auto ma, con l'evoluzione verso una trama più avventurosa e meno specifica, è riuscito a coinvolgere un pubblico decisamente più ampio. Lo confermano i risultati al botteghino, sempre più alti