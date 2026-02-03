INCHIESTA CURVE

Inchiesta ultras: arrestato ultimo killer di Boiocchi, 'trasportò borsa con 50mila euro'

La gip di Milano, Francesca Ballesi, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi

03 Feb 2026 - 17:56
© ipp

© ipp

Ha consegnato a Marco Ferdico, attraverso Daniel D'Alessandro, il "borsone" contenente i "50mila euro" pattuiti come "compenso" per "l'omicidio" di Vittorio Boiocchi e, anche se ha sostenuto di non avere alcuna "possibilità di scelta", lo avrebbe fatto consapevole che quel passaggio di denaro fosse stato ordinato dell'altro capo ultras dell'Inter, Andrea Beretta, con quella finalità. Per questo motivo la gip di Milano, Francesca Ballesi, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi. Si tratta dell'ultimo dei 5 uomini ancora in libertà e non mandato già a processo, che la Procura di Milano ritiene i complici di Beretta nell'aver organizzato e realizzato l'agguato con cui il 29 ottobre 2022 Boiocchi è stato freddato fuori da casa sua, prima di Inter-Sampdoria, con 5 colpi di una Luger calibro 9X19, di cui due letali al collo e al torace.

Dopo due richieste d'arresto rigettate dalla gip Daniela Cardamone, con la motivazione dell'assenza della prova certa della consapevolezza da parte del 43enne di Melzo del piano criminale, perché sarebbe stato solo a conoscenza di consegnare un "borsone" contenente "le cose di Marco" (Marco Ferdico, ex uomo dei social della curva interista già condannato a 8 anni per associazione a delinquere) e di aver saputo solo in seguito che quelli fossero "i soldi per l'omicidio" come lui stesso ha riferito inizialmente, è stata accolta la richiesta di misura cautelare dei pubblici ministeri Paolo Storari e Stefano Ammendola che chiudono il cerchio sull'omicidio Boiocchi e sulla faida ultras sui "conti" e i profitti del "merchandising" della curva e dell'associazione 'We are Milano' che a settembre 2024 ha portato anche all'omicidio dell'ndranghetista Antonio Bellocco, per mano di Beretta. Pm e investigatori della squadra mobile di Milano hanno raccolto nuovi indizi a carico di Nepi, già condannato a 4 anni e mezzo nel processo con rito abbreviato 'doppia curva' agli ultras per i traffici illeciti e le violenze intorno al Meazza. 

inchiesta curve
inter
boiocchi

Ultimi video

03:09
Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

01:35
Lo strano sciopero di CR7

Lo strano sciopero di CR7

01:28
Stasera Bologna-Milan

Stasera Bologna-Milan

01:18
Bologna attende il Milan

Bologna attende il Milan

02:19
Bologna-Milan, che sfida!

Bologna-Milan, che sfida!

01:47
Inter e le medio-piccole

Inter infallibile con le medio-piccole

02:10
Il petardo ad Audero

Il petardo ad Audero: che paura per il portiere

01:59
La Juve di Spalletti va

La Juve di Spalletti va

01:38
Napoli per la rincorsa

Napoli per la rincorsa

01:36
Nico Paz e i rigori

Nico Paz e i rigori

02:16
Inter, il gioco delle coppie: chi meglio in attacco?

Inter, il gioco delle coppie: chi meglio in attacco?

01:09
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 0-0 MCH

Paredes lancia il Boca su rigore: col Newell's finisce 2-0

01:53
MCH BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM 3-2 MCH

Guirassy avvisa l'Atalanta: doppietta contor l'Heidenheim

01:58
MCH CASA PIA-PORTO 2-1 MCH

Thiago Silva fa autogol e il Porto perde: Farioli avvicinato dallo Sporting

01:45
SRV RULLO SUPERMOVIOLA UDINESE-ROMA 2/2 SRV

La Supermoviola di Udinese-Roma: Sacchi non sbaglia negli episodi chiave

03:09
Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

I più visti di Calcio

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:14
Fiorentina, Fabio Paratici verrà presentato giovedì alle 13
17:15
Juventus, personalizzato per Yildiz. Si rivede Vlahovic
16:32
Serie B, 10 giocatori squalificati per un turno
15:39
A 28 anni l'ex Spezia Salva Ferrer dice basta: "Lo faccio per il mio bene, nessuna tristezza"
15:20
Gilardino dopo l'esonero: "Buona fortuna Pisa"