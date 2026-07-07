Tecnologie

Ferari Hypersail: il primo monoscafo autosufficiente

Il know-how del Cavallino scende in acqua applicando la tecnologia by-wire e i motori elettrici delle supercar stradali a un'imbarcazione, fissando il nuovo standard dell'autosufficienza energetica nelle regate oceaniche

di Redazione Drive Up
07 Lug 2026 - 12:48
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© Ufficio Stampa

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Il trasferimento tecnologico di Maranello ha varcato i confini dell'automotive per ridefinire le regole della vela offshore di altissimo livello. Il Tech Team del Cavallino Rampante ha infatti svelato il concept di gestione energetica di Ferrari Hypersail, l'innovativo monoscafo volante full-foiling da 100 piedi concepito per le grandi sfide oceaniche.
Come una supercar
Il progetto nasce attorno a un obiettivo ambizioso: dare vita alla prima imbarcazione da competizione totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico, combinando in un ecosistema integrato l'apporto dell'equipaggio e lo sfruttamento avanzato delle fonti rinnovabili ambientali. La massima espressione delle sinergie con l'ingegneria di Maranello si concentra sul ponte di coperta attraverso il rivoluzionario sistema Winch by Wire. La potenza espressa dall'equipaggio attraverso i pedestal viene convertita istantaneamente in energia elettrica grazie all'adozione degli stessi motori elettrici utilizzati per le sospensioni attive dei modelli stradali Ferrari Purosangue e Ferrari F80.
Fa da sé
Il fabbisogno energetico dei sistemi di bordo viene coperto in navigazione grazie a un impianto integrato di raccolta solare ed eolica, supportato da due accumulatori identici da 800V predisposti per immagazzinare i surplus di produzione. Sulla coperta e lungo le murate dello scafo sono stati integrati ben 100 metri quadrati di pannelli solari calpestabili, rivestiti con uno speciale trattamento per assicurare il grip all'equipaggio. A completare la dotazione provvedono le turbine eoliche configurabili disposte a poppa, studiate nell'angolo di presa per bilanciare la generazione elettrica e l'efficienza idrodinamica

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