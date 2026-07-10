MANOVRE NERAZZURRE

Dopo Provedel e Khalaili, all'Inter restano tre slot liberi: subito un difensore, il resto ad agosto

Due innesti in difesa e uno a centrocampo, ma il secondo centrale potrebbe essere una soluzione interna

10 Lug 2026 - 10:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Due dei cinque ruoli da coprire sono stati... coperti: Provedel in porta e Khalaili sulla fascia destra. All'Inter rimangono ora ancora tre 'slot' liberi: uno a centrocampo e soprattutto due in difesa. La priorità, anche dal punto di vista temporale, riguarda il reparto difensivo, numericamente deficitario dopo gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian. Un centrale, esperto e pronto, arriverà a breve, meglio, verrà acquistato a breve. Il secondo, giovane e di prospettiva, sarà materia agostana (a meno di cambi di programma di cui diremo tra poco).

Per il primo profilo, tutto porta a individuare in Chalobah l'obiettivo numero uno. La posizione del Chelsea è chiara: il cartellino del difensore inglese costa 35 milioni. Questa, almeno, la richiesta iniziale. Fronte giocatore l'Inter si è già mossa, trovando il gradimento pieno dello stesso e un accordo di massima coi sui agenti. Tra i due club, invece, non c'è ancora stata alcuna vera trattativa ma dopo la chiusura di quella per Khalaili, tutto lascia supporre che la dirigenza nerazzurra si muoverà con decisione: se il Chelsea sarà disposto a scendere a 30 mln, l'affare potrebbe sbloccarsi in tempi rapidi. Gli altri indiziati sono invece i romanisti Ndicka e Mancini - difficilissimi - e Lucumì del Bologna.

Leggi anche

Il padre di Khalaili: "Inter grande occasione, era la prima scelta dopo Palestra. Il suo sogno..."

Per il secondo difensore, materia agostana s'è detto, l'idea è quella di puntare su un giovane ma occhio a un possibile, se non proprio probabile, cambio di rotta. Pavard, di rientro dal prestito al Marsiglia, sarà presente al raduno di inizio settimana prossima. Il francese è già arrivato a Milano ieri, come testimoniato dalla foto sui social: "Benji l'interista" è stato il commento della moglie, un messaggio che vuole essere dichiarazione d'intenti: il difensore farà tutto il possibile per giocarsi le chance di permanenza e per quanto l'Inter, almeno per ora, sembra avere altri piani non è detto che alla fine, anche per ragioni economiche, non prevalga la soluzione interna.

Leggi anche

Acerbi: “Voglio giocare ancora, poi alleno”. Il no alla Nazionale, l'Inter e i duelli con Haaland

Il terzo slot libero riguarda invece il centrocampo. Qui, prima, c'è però da sfoltire e monetizzare: Frattesi e Asllani sono i primi sulla lista delle vendite, a seguire Akinsanmiro. Non Diouf, che Chivu oltretutto vede come alternativa a destra di Khalaili dirottando a sinistra Luis Henrique, nè tanto meno Stankovic per il quale si delinea una permanenza sempre più certa. Per il figlio d'arte si studia infatti un percorso alla Pio Esposito, considerandolo un capitale per il presente e soprattutto per il futuro. Chi allora come ultimo innesto? Non è un mistero che l'obiettivo resta Curtis Jones.

inter
anan khalaili
chalobah
pavard
chivu

Ultimi video

01:39
Raimondi: "Milan, c'è un talento nel mirino"

Raimondi: "Milan, c'è un talento nel mirino"

01:00
SRV PROFILO KHALAILI - INTER 29/06 (edit) SRV

Inter, preso Khalaili: erede di Dumfries, figlio d'arte, il gol all'Atalanta in Champions

00:28
Mercato Napoli: alla scoperta di Zeballos, guarda le magie con il Boca

Mercato Napoli: alla scoperta di Zeballos, guarda le magie con il Boca

00:31
Roma, saltato Greenwood: adesso corsa a due super talenti

Roma, saltato Greenwood: adesso corsa a due super talenti

00:30
Raimondi: "Milan, dopo Gila c'è Kristensen?"

Raimondi: "Milan, dopo Gila c'è Kristensen?"

00:34
Raimondi: "Scopriamo chi è Karetsas, sogno da 40 milioni del Milan"

Raimondi: "Scopriamo chi è Karetsas, sogno da 40 milioni del Milan"

01:05
Fiorentina, colpaccio Atta: "L'acquisto più costoso della storia"

Fiorentina, colpaccio Atta: "L'acquisto più costoso della storia"

00:41
Raimondi: "Difensore Inter, ne resterà soltanto uno"

Raimondi: "Difensore Inter, ne resterà soltanto uno"

00:24
Inter-Khalaili: rifiutata la seconda offerta, ma c'è un motivo per sperare

Inter-Khalaili: rifiutata la seconda offerta, ma c'è un motivo per sperare

01:16
Raimondi: "Vi svelo i piani A e B del colpo grosso della Juve"

Raimondi: "Vi svelo i piani A e B del colpo grosso della Juve"

01:38
Inter vs Juve: ci risiamo

Inter vs Juve: ci risiamo

01:36
Napoli, obiettivo vendere

Napoli, obiettivo vendere: ecco chi è sul mercato

00:27
Miceli: "Inter, strada più comoda verso Chalobah?"

Miceli: "Inter, strada più comoda verso Chalobah?"

00:21
Miceli: "Il Napoli vuole tenere Lobotka e Anguissa, ma..."

Miceli: "Il Napoli vuole tenere Lobotka e Anguissa, ma..."

00:26
Roma, a che punto siamo con Greenwood? Ecco una possibile concorrente

Roma, il punto su Greenwood: non manca la concorrenza

01:39
Raimondi: "Milan, c'è un talento nel mirino"

Raimondi: "Milan, c'è un talento nel mirino"

I più visti di Inter

Dusan Vlahovic, Serbia

Il dietrofront di Vlahovic: porte aperte alla Juve, ma alle condizioni di Carnevali

SRV PROFILO KHALAILI - INTER 29/06 (edit) SRV

Inter, preso Khalaili: erede di Dumfries, figlio d'arte, il gol all'Atalanta in Champions

Il padre di Khalaili: "Inter grande occasione, era la prima scelta dopo Palestra. Il suo sogno..."

 

Figlio e fratello d'arte, velocità e dribbling: chi è Khalaili, il nuovo esterno dell'Inter

Il Como lascia strada libera all'Inter per Chalobah: Suwarso chiama Marotta, niente aste

L'Inter è in vantaggio sul Como per Chalobah: ha l'accordo con il giocatore, c'è da convincere il Chlesea

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:33
Inter, anche Alaba in lista per la difesa
10:12
Andreazzoli nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, è ufficiale
09:09
Real Madrid su Brozovic: idea a parametro zero
08:50
Milan, Gila fa le visite mediche
23:03
Parma, a centrocampo piace Fazzini della Fiorentina