Il Don Bosco Asti risponde a Ravenna-Ronaldinho: "Ingaggiato Marchisio". Ma...

10 Lug 2026 - 09:38
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Claudio Marchisio torna a giocare a 40 anni? Questo il post, evidentemente ironico, del Don Bosco Asti, squadra di Prima Categoria: "Dopo un corteggiamento degno delle migliori trattative di mercato, durato ben 6/7 mesi, il Principino sbarca finalmente in casa ASD Don Bosco! Nella serata di ieri è andato in scena il blitz decisivo del DS Fazio e del presidente Rissone, determinati a riportare il campione sul rettangolo verde. A fare la differenza? Non i milioni, non le clausole… ma 10 barattoli di miele gentilmente offerti dal presidente. Missione compiuta: Claudio ha detto sì e ha deciso di sposare il progetto gialloblù! E se il Ravenna ha preso Ronaldinhonoi, nel nostro piccolo, rispondiamo con il Principino".

Poi, nelle storie Facebook, il Don Bosco Asti ha spiegato tutto: "È stato bello riderci per due ore. Ma il sogno di avere il Principino in squadra rimane un sogno".

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