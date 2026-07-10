Il Don Bosco Asti risponde a Ravenna-Ronaldinho: "Ingaggiato Marchisio". Ma...

Claudio Marchisio torna a giocare a 40 anni? Questo il post, evidentemente ironico, del Don Bosco Asti, squadra di Prima Categoria: "Dopo un corteggiamento degno delle migliori trattative di mercato, durato ben 6/7 mesi, il Principino sbarca finalmente in casa ASD Don Bosco! Nella serata di ieri è andato in scena il blitz decisivo del DS Fazio e del presidente Rissone, determinati a riportare il campione sul rettangolo verde. A fare la differenza? Non i milioni, non le clausole… ma 10 barattoli di miele gentilmente offerti dal presidente. Missione compiuta: Claudio ha detto sì e ha deciso di sposare il progetto gialloblù! E se il Ravenna ha preso Ronaldinho… noi, nel nostro piccolo, rispondiamo con il Principino".