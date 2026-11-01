L'incredibile parata di supercar da 50 milioni

Una perla

Le vetture fanno parte della "Pearl Collection" dello svizzero Fritz Burkard: imprenditore e grande appassionato del marchio francese. Negli anni ha acquistato così tanti modelli da essere diventato il cliente numero uno dell'atelier automobilistico. Si tratta di un collezionismo sui generis: le vetture sono guidate su strada e partecipano ai più prestigiosi concorsi di eleganza in giro, spesso vincendoli.

50 milioni per strada

Gli automobilisti svizzeri e francesi si sono così ritrovati a condividere chilometri di autostrada con 12.000 CV di potenza. Le più "comuni" Veyron e Chiron quasi passano inosservate vicino alla Divo (solo 40 esemplari), Mistral (99 unità) e Centodieci: realizzata per celebrare i 110 anni dalla fondazione di Bugatti e consegnata soltanto a dieci selezionati clienti. Tra i modelli portati in Francia anche una storica EB110 (progettata in Italia) e la vettura da pista Bolide, non omologata per l'utilizzo in strada e prodotta in soli 40 pezzi.

In esposizione

Tappa finale del viaggio è il Museo dell'Automobile di Mulhouse dove è stata allestita la mostra "Bugatti- The Pearl Collection by Fritz Burkard, in programma dal 28 novembre 2026 al 7 marzo 2027. In questo modo, tutti gli appassionati di automobili avranno la possibilità di osservare da vicino una delle collezioni più complete del marchio Bugatti.