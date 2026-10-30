Hanno rubato la Bugatti al CEO di...Bugatti

Un posto sicuro

La disavventura è stata raccontata da Rimac stesso attraverso i suoi profili social. Come ogni giorno, Mate ha raggiunto il posto di lavoro a bordo della Chiron, parcheggiandola senza troppi riguardi. Fa sempre così perché la Croazia è un posto molto sicuro ("Lascio sempre le chiavi dentro le mie auto", ha dichiarato) e non ha mai sentito la necessità di guardarsi le spalle da furti o altre minacce. Peccato che questa volta gli sia andata male e un estraneo sia salito a bordo della hypercar portandosela via.

Inseguimento

Non ci è voluto molto per accorgersi che la Chiron multimilionaria era sparita dal parcheggio. Controllando la posizione in tempo reale, l'imprenditore l'ha rintracciata in direzione Slovenia e, dopo aver avvisato le autorità, si è messo "all'inseguimento" a bordo di una Porsche 911. Il ladro ha fatto in tempo ad arrivare in Austria, dove è stato fermato a un posto di blocco. A quanto pare, l'uomo si era presentato da Rimac per chiedere un posto di lavoro, ma dopo aver visto la Bugatti "a disposizione" ha pensato fosse più conveniente rubarla. Tutto è bene quel che finisce bene e Rimac avrà capito che, anche in Croazia, le chiavi è meglio tenersele in tasca.