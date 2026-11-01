Presidenza FIGC: nota congiunta di Cagliari, Sassuolo e Venezia

I tre Club non hanno al momento espresso il proprio sostegno ad alcuna candidatura e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento.

Nel confermare la stima per Adriano Galliani e Giovanni Malagò, figure di riconosciuta autorevolezza ed esperienza, i Club ritengono centrale conoscere le priorità dei rispettivi programmi, le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle.