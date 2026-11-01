Wta 500 di Tokyo, vincono Errani e Paolini

"Abbiamo espresso un ottimo tennis durante questa settimana" ha dichiarato Paolini al termine dell'incontro. "Avevamo addosso la pressione di dover raccogliere punti fondamentali per le Finals, ma siamo riuscite a conquistare il pass per l'appuntamento americano. È stato un percorso fantastico per entrambe". Le ha fatto eco Errani: "Grazie Jasmine, è sempre meraviglioso condividere il campo e le giornate con te, trasmetti una carica enorme. Abbiamo lavorato benissimo divertendoci molto in quest'ultimo periodo. Un grazie va anche a Federico Gaio e a tutto il team a casa per il supporto costante".