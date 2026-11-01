TENNIS

Wta 500 di Tokyo, vincono Errani e Paolini

Dopo la qualificazione alle Wta Finals, le azzurre conquistano il primo titolo stagionale battendo in finale le n. 1 del seeding

01 Nov 2026 - 10:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Sette giorni da incorniciare. Fresche di pass per le Wta Finals, Sara Errani e Jasmine Paolini alzano al cielo anche il trofeo del Wta 500 di Tokyo, tornano a vincere un torneo dopo più di un anno. Nell'atto conclusivo le due azzurre s'impongono nettamente sulle prime favorite del tabellone, la coppia formata da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, archiviando la pratica con un duplice 6-2 in appena un'ora.

Una prestazione impeccabile per l'intesa italiana, autrice di un cammino immacolato in Giappone concluse senza lasciare per strada nemmeno un parziale. La sfida si preannunciava complessa, dato che le avversarie si presentavano forti di una striscia di 15 successi di fila e imbattute dalla semifinale degli US Open; Errani e Paolini, tuttavia, hanno preso da subito il largo. Insuperabili nei propri turni di battuta, non hanno affrontato alcuna palla break cedendo soltanto 7 punti sul servizio in tutta la gara. La struttura dei due set è stata pressoché speculare, entrambi decisi da un doppio break conquistato nel terzo e nel settimo game.

Per la coppia azzurra si tratta del decimo trofeo in carriera, a tre anni di distanza dal primissimo sigillo arrivato a Monastir nel 2023. Un'affermazione dal valore speciale alla luce di un'annata travagliata, segnata dalla sosta forzata durante l'estate a causa dell'infortunio al piede subìto da Paolini. In quei mesi Errani aveva gareggiato a fianco dell'americana Melichar-Martinez, per poi ritrovare Jasmine all'inizio della tournée asiatica. Una rinascita completa: sabato la certezza della qualificazione al torneo delle maestre, oggi un nuovo trofeo in bacheca. Decisamente la miglior presentazione in vista della tappa negli Stati Uniti.

"Abbiamo espresso un ottimo tennis durante questa settimana" ha dichiarato Paolini al termine dell'incontro. "Avevamo addosso la pressione di dover raccogliere punti fondamentali per le Finals, ma siamo riuscite a conquistare il pass per l'appuntamento americano. È stato un percorso fantastico per entrambe". Le ha fatto eco Errani: "Grazie Jasmine, è sempre meraviglioso condividere il campo e le giornate con te, trasmetti una carica enorme. Abbiamo lavorato benissimo divertendoci molto in quest'ultimo periodo. Un grazie va anche a Federico Gaio e a tutto il team a casa per il supporto costante".

errani
paolini

Tennis

01:39
Musetti vince a Lione

Musetti vince a Lione

01:14
Vienna, troppo De Minaur per Matteo Berrettini

Vienna, troppo De Minaur per Matteo Berrettini

01:30
MCH ZVEREV BATTE GRIEKSPOOR E DIVENTA NUMERO UNO 29/10 MCH

Zverev, che gioia! Batte Griekspoor ed è numero uno al mondo

01:12
MCH DRAMMA COBOLLI A VIENNA 29/10 MCH

Cobolli s'infortuna e finisce in lacrime: Berrettini lo abbraccia

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

02:14
Boom di tesserati: il tennis supera il calcio

Boom di tesserati: il tennis supera il calcio

00:30
Il grande Tennis su Mediaset: lo spettacolo di Torino in chiaro

Il grande tennis su Mediaset: lo spettacolo di Torino in chiaro

01:35
Cobolli-Berrettini, è derby

Cobolli-Berrettini, è derby

00:53
MCH COBOLLI VS DIMITROV MCH

Dimitrov, il recupero spettacolare è inutile: alla fine sorride Cobolli

01:37
Davis: i convocati, non c'è Berrettini

Davis: i convocati, non c'è Berrettini

01:49
Sinner sarà a Riad, ecco il nuovo allenatore

Sinner sarà a Riad, ecco il nuovo allenatore

01:29
L'indizio social: Sinner annuncia il rientro

L'indizio social: Sinner annuncia il rientro

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:39
Musetti vince a Lione

Musetti vince a Lione

I più visti di Tennis

MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

Il grande Tennis su Mediaset: lo spettacolo di Torino in chiaro

Il grande tennis su Mediaset: lo spettacolo di Torino in chiaro

MCH DRAMMA COBOLLI A VIENNA 29/10 MCH

Cobolli s'infortuna e finisce in lacrime: Berrettini lo abbraccia

La stoccata di Zverev: "Io primo perché Sinner è infortunato? La salute è fondamentale nel tennis"

Sinner, addio a Cahill? Il coach zittisce i rumors e allontana l'ombra di Norman

Zverev vola ai quarti di Vienna e supera Sinner: sarà il nuovo numero 1 al mondo

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:30
Presidenza FIGC: nota congiunta di Cagliari, Sassuolo e Venezia
10:18
L'incredibile parata di supercar da 50 milioni
10:16
12.000 CV e 50 milioni di euro: l'incredibile parata di Bugatti
10:09
La settimana perfetta di Errani-Paolini: trionfo al Wta 500 di Tokyo e primo titolo stagionale
Kimi Antonelli
09:51
Kimi Antonelli pronto a scrivere la storia: stasera il match point per il Mondiale