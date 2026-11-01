Wta 500 di Tokyo, vincono Errani e Paolini

Sette giorni da incorniciare. Fresche di pass per le Wta Finals, Sara Errani e Jasmine Paolini alzano al cielo anche il trofeo del Wta 500 di Tokyo, tornano a vincere un torneo dopo più di un anno. Nell'atto conclusivo le due azzurre s'impongono nettamente sulle prime favorite del tabellone, la coppia formata da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, archiviando la pratica con un duplice 6-2 in appena un'ora.
Una prestazione impeccabile per l'intesa italiana, autrice di un cammino immacolato in Giappone concluse senza lasciare per strada nemmeno un parziale. La sfida si preannunciava complessa, dato che le avversarie si presentavano forti di una striscia di 15 successi di fila e imbattute dalla semifinale degli US Open; Errani e Paolini, tuttavia, hanno preso da subito il largo. Insuperabili nei propri turni di battuta, non hanno affrontato alcuna palla break cedendo soltanto 7 punti sul servizio in tutta la gara. La struttura dei due set è stata pressoché speculare, entrambi decisi da un doppio break conquistato nel terzo e nel settimo game.
Per la coppia azzurra si tratta del decimo trofeo in carriera, a tre anni di distanza dal primissimo sigillo arrivato a Monastir nel 2023. Un'affermazione dal valore speciale alla luce di un'annata travagliata, segnata dalla sosta forzata durante l'estate a causa dell'infortunio al piede subìto da Paolini. In quei mesi Errani aveva gareggiato a fianco dell'americana Melichar-Martinez, per poi ritrovare Jasmine all'inizio della tournée asiatica. Una rinascita completa: sabato la certezza della qualificazione al torneo delle maestre, oggi un nuovo trofeo in bacheca. Decisamente la miglior presentazione in vista della tappa negli Stati Uniti.
"Abbiamo espresso un ottimo tennis durante questa settimana" ha dichiarato Paolini al termine dell'incontro. "Avevamo addosso la pressione di dover raccogliere punti fondamentali per le Finals, ma siamo riuscite a conquistare il pass per l'appuntamento americano. È stato un percorso fantastico per entrambe". Le ha fatto eco Errani: "Grazie Jasmine, è sempre meraviglioso condividere il campo e le giornate con te, trasmetti una carica enorme. Abbiamo lavorato benissimo divertendoci molto in quest'ultimo periodo. Un grazie va anche a Federico Gaio e a tutto il team a casa per il supporto costante".