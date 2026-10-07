Consegnata a Federica Brignone la nuova Audi RS5

Una storia di automobili e sport che continuerà fino al 2030. Audi e FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) rinnovano la propria collaborazione iniziata nel 2007 e costruita attorno a una condivisione di valori: prestazioni, innovazione e passione. Come sempre, il marchio tedesco ha consegnato una flotta di 27 vetture destinate ad accompagnare gli atleti durante la stagione agonistica.

Tanto ibrido

Audi ha deciso di offrire agli sportivi modelli che potessero rappresentare la sintesi tra innovazione tecnologica e sensibilità ecologica. La scelta è così ricaduta sulle nuove Audi A6 Avant e-hybrid: l'ammiraglia con motorizzazione ibrida plug-in. Una station wagon che, grazie alla batteria da 25,9 kWh, permette di percorrere oltre 100 km senza consumare un goccio di carburante. A supporto dell'unità elettrica c'è il motore 2.0 litri turbo benzina quattro cilindri per una potenza complessiva che può raggiungere i 367 CV.

Super sportiva

A rubare la scena è stata però la nuova RS5 Avant, data in uso alle star Federica Brignone e Sofia Goggia. Si tratta della prima vettura curata dal reparto sportivo con motorizzazione plug-in. Qui tutto è pensato per esprimere il massimo delle prestazioni, e che prestazioni: il motore 3.0 litri V6 biturbo, in accoppiata con l'unità elettrica, eroga la bellezza di 639 CV per una punta massima di 285 km/h. Velocità elevate che le due atlete sanno però come gestire. Sulla neve e per strada.