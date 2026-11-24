Ruben Dias e l'attrice e conduttrice portoghese Carolina Loureiro, 34 anni sono al centro di un tam-tam mediatico su Instagram a causa di alcuni scatti condivisi dai rispettivi profili che sembrano immortalare lo stesso luogo di vacanza. Alcuni follower più attenti hanno messo a confronto le immagini pubblicate dai due e a trasformare il semplice sospetto in un vero caso social è stata poi una mossa del difensore del Manchester City, che ha eliminato la fotografia incriminata da un carosello sul proprio account ufficiale non appena nei commenti ha iniziato a circolare con insistenza il nome della Loureiro...