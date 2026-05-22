Mondiali 2026, allarme Ebola in Congo: cancellato il ritiro a Kinshasa. La Fifa monitora la situazione

Anche Paolo Zamopolli, inviato speciale di Donald Trump, ha parlato dell'emergenza sanitaria nel paese africano e delle possibilità che questo possa creare dei problemi alla partecipazione al Mondiale del Congo: "Purtroppo è scoppiata un'epidemia di ebola.Ci sono già 500 casi e 150 morti. Hanno cancellato il ritiro in Congo, a Kinshasa, e sembra che stiano mandando i giocatori in Belgio per allenarsi". Uno scenario che darebbe ulteriore adito alle speculazioni, alimentate in primis proprio da Zampolli, riguardo un possibile ripescaggio dell'Italia: "Il ripescaggio dell'Italia al Mondiale? Per me è un sogno, io ho detto al presidente Trump 'nel caso in cui l'Iran non venisse ci sarebbe stata bene l'Italia, sono 16 anni che non andiamo ai Mondiali e tutti i giovani non hanno mai visto l'Italia ai Mondiali, sarebbe ora'. Tutto è possibile, il mio sogno rimane, penso anche che tutti quelli che mi sono andati contro quando dormono hanno il mio stesso sogno".