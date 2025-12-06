Milano Cortina 2026, partito dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica

TAMBERI: "CHE EMOZIONE PASSARE LA TORCIA A POLONARA"

"Lo conosco bene, siamo amici fin da piccoli e siamo marchigiani entrambi. Passare la fiamma a lui è stata una soddisfazione immensa. So cosa ha passato e non è da augurare a nessuno, ma lui ha affrontato tutto da guerriero". Così Gianmarco Tamberi, tedoforo di Milano Cortina, commentando la staffetta con Achille Polonara all'interno dello Stadio dei Marmi per il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina. "È stato fantastico - ha poi aggiunto parlando della staffetta -. Come me lo hanno detto ho accettato immediatamente". Poi ha concluso: "Il mio rapporto con le Olimpiadi così è sempre più stretto, speriamo arrivi fino a Los Angeles, perché sarà viaggio lungo e complicato, ma l'obiettivo è quello".