A fotografare il momento delicato ci ha pensato l'ex coach Darren Cahill, intercettato a Torino durante le Finals: "La situazione è frustrante. Un problema così piccolo di cui ancora non è riuscito a liberarsi. Jannik si sta sforzando di vivere con positività la riabilitazione, anche se lo annoia molto: passa 3-4 ore al giorno in palestra per rafforzare la gamba destra e sistemare il ginocchio". Nonostante tutto, l'australiano resta positivo: "Ha fiducia nei dottori e nella fisioterapia, è sulla strada giusta. Speriamo possa tornare in campo presto, incrociamo le dita".