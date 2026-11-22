Sinner, l'incubo ginocchio non finisce: ipotesi operazione e spunta lo spettro del ranking protetto
L’infortunio del numero 2 del mondo continua a essere un mistero, c'è l’ipotesi intervento chirurgico e si comincia anche a parlare dell’opzione più preoccupante. Cahill: "È frustrante"di Redazione Sportmediaset
Cresce la preoccupazione intorno alle condizioni fisiche di Jannik Sinner. A più di quattro mesi dalla sua ultima partita ufficiale — la finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev lo scorso 12 luglio — il tennista azzurro non è ancora riuscito a risolvere il problema al ginocchio destro, trasformando quello che inizialmente sembrava una banale tendinite in un vero e proprio rebus medico che mette a serio rischio l'inizio della stagione 2027, a partire dagli Australian Open.
I dubbi sull'operazione e la riabilitazione
Fermo con la racchetta dai primi di ottobre, Sinner si trova in questi giorni a Milano per sottoporsi a nuovi consulti specialistici. Il nodo cruciale riguarda l'efficacia della terapia conservativa: bisognerà decidere a breve se concedere ancora tempo alla fisioterapia o se ricorrere all'intervento chirurgico. Una soluzione, quest'ultima, verso cui l'attuale numero 2 del mondo nutrirebbe forti riserve a causa delle incognite sui tempi di recupero, ma che potrebbe diventare inevitabile qualora non arrivassero risposte concrete.
A fotografare il momento delicato ci ha pensato l'ex coach Darren Cahill, intercettato a Torino durante le Finals: "La situazione è frustrante. Un problema così piccolo di cui ancora non è riuscito a liberarsi. Jannik si sta sforzando di vivere con positività la riabilitazione, anche se lo annoia molto: passa 3-4 ore al giorno in palestra per rafforzare la gamba destra e sistemare il ginocchio". Nonostante tutto, l'australiano resta positivo: "Ha fiducia nei dottori e nella fisioterapia, è sulla strada giusta. Speriamo possa tornare in campo presto, incrociamo le dita".
Come funziona il ranking protetto e il nodo Six Kings Slam
L'incertezza sui tempi di rientro ha aperto anche uno scenario regolamentare finora impensabile: la possibilità per Sinner di richiedere all'ATP l'Entry Protection (il cosiddetto ranking protetto). Non si tratta di un congelamento dei punti — che continuano a scadere regolarmente — ma di una tutela che permette ai giocatori fermi da almeno 26 settimane consecutive (sei mesi) di iscriversi a un massimo di nove tornei nell'arco di nove mesi sfruttando la media della classifica occupata nei primi tre mesi di stop, pur senza garantire lo status di testa di serie.
Il calendario, in questo senso, gioca un ruolo decisivo. Essendo fermo dal 12 luglio, Sinner raggiungerebbe la soglia minima dei 182 giorni di inattività esattamente il 10 gennaio 2027, appena ventiquattr'ore prima dell'inizio degli Australian Open. Tuttavia, nel conteggio dell'ATP rientrano anche i tornei di esibizione: l'eventuale partecipazione al Six Kings Slam di Riad (in programma dal 27 al 30 dicembre) azzererebbe il cronometro, impedendo l'accesso al beneficio.
Al momento l'ipotesi resta puramente teorica: anche saltando la trasferta australiana, l'azzurro manterrebbe comunque una posizione di vertice tra il secondo e il terzo posto mondiale. Il tema del ranking protetto diventerebbe concreto solo in caso di uno stop ben più lungo, legato magari a un'operazione. Uno scenario che tutto il tennis italiano spera di scongiurare al più presto.