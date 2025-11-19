Logo SportMediaset

Jeep Recon: elettrica e super potente ma pensata per l'off road

Sarà disponibile esclusivamente nella versione Trail Rated, quella più orientata a un uso lontano dall'asfalto. 

di Redazione Drive Up
19 Nov 2025 - 12:09
Il marchio americano sinonimo di fuoristrada - Jeep è per volgarizzazione il termine che identifica i 4X4 - presenta un nuovo veicolo a trazione interamente elettrica: Recon. Costruito sulla base della piattaforma STLA Large si assume la responsabilità di essere una versione a zero emissioni della Wrangler. Dunque duro e puro, dalle forme squadrate e senza troppi fronzoli. Arriverà anche in Europa e non da escludere che in futuro possa essere anche ibrido.

Jeep Recon: il nuovo fuoristrada elettrico super potente

Potentissima
Se sulle capacità in off-road c'è il marchio stesso a garantire. A sorprendere è sicuramente la potenza: 650 CV e 840 Nm di coppia massima. Le prestazioni, di conseguenza, sono da automobile sportiva con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. D'altronde "le elettriche" permettono questo livello medio senza troppi problemi, a differenza del motore a combustione. La batteria è da 100 kWh per un'autonomia omologata di 450 km.
Non solo per gli USA
Come anticipato, il suo arrivo non sarà esclusivo negli Stati Uniti d'America perché anche l'Europa vedrà la Recon. Con le medesime caratteristiche tecniche. L'unica differenza sarà rappresentata dall'allestimento specifico MOAB con ruote da 33" e un'altezza da terra di 24 cm. Insomma: quella pensata per un uso estremo in condizioni estreme. L'abitacolo è pratico ma non per questo pecca in dotazione tecnologica con il sistema Uconnect di ultima generazione di serie. Come su Wrangler, sarà possibile rimuovere le portiere in pochi istanti per un'esperienza di guida più wild. In pieno stile Jeep.

