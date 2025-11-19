Jeep Recon: elettrica e super potente ma pensata per l'off road

Potentissima

Se sulle capacità in off-road c'è il marchio stesso a garantire. A sorprendere è sicuramente la potenza: 650 CV e 840 Nm di coppia massima. Le prestazioni, di conseguenza, sono da automobile sportiva con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. D'altronde "le elettriche" permettono questo livello medio senza troppi problemi, a differenza del motore a combustione. La batteria è da 100 kWh per un'autonomia omologata di 450 km.

Non solo per gli USA

Come anticipato, il suo arrivo non sarà esclusivo negli Stati Uniti d'America perché anche l'Europa vedrà la Recon. Con le medesime caratteristiche tecniche. L'unica differenza sarà rappresentata dall'allestimento specifico MOAB con ruote da 33" e un'altezza da terra di 24 cm. Insomma: quella pensata per un uso estremo in condizioni estreme. L'abitacolo è pratico ma non per questo pecca in dotazione tecnologica con il sistema Uconnect di ultima generazione di serie. Come su Wrangler, sarà possibile rimuovere le portiere in pochi istanti per un'esperienza di guida più wild. In pieno stile Jeep.