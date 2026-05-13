Collaborazioni

Jeep diventa l'auto degli Avengers

Il marchio americano annuncia una collaborazione con Marvel

di Redazione Drive Up
13 Mag 2026 - 11:29
© Ufficio Stampa

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I film sui supereroi sono un successo senza precedenti per l'industria cinematografica. Il Marvel Cinematic Universe - in particolare - ha di fatto inventato un genere, mettendo in contatto generazioni che hanno letto i primi fumetti con quelle che si sono ritrovate a conoscere i paladini della Terra in sala. Come sempre, successi di questo tipo sono un'ottima occasione per farsi pubblicità.
Nuove collaborazioni
I marchi automobilistici sono stati tra i primi a capirlo. Audi ha inserito un suo modello in ben 7 film dell'universo Marvel. Tra cui due Avengers: kolossal che riuniscono tutti i principali supereroi intenti a combattere un nemico estremamente potente che minaccia la vita degli umani. Il 18 dicembre 2026 uscirà nei cinema di tutto il mondo Avengers: Doomsday. Questa volta non ci sarà più una tedesca a quattro ruote ma una vera icona americana: Jeep.
Anniversari
La collaborazione è stata annunciata di recente e arriva in un momento storico particolarmente significativo. Quest'anno cadono gli 85 anni sia della prima Jeep sia della prima apparizione di Capitan America. Due leggende a Stelle e strisce che potrebbero finalmente "collaborare" in un anno particolarmente importante: il 2026 segna i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America. Stellantis ha confermato l'impegno con Marvel, senza tuttavia specificare come e cosa vedremo sul grande schermo. 

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