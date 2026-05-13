Lucas Torreira aggredito fuori da un centro commerciale in Turchia

L'ex centrocampista di Pescara, Sampdoria e Fiorentina è stato colpito con un pugno e ha riportato varie escoriazioni

13 Mag 2026 - 12:16
© Getty Images

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L’ex centrocampista di Pescara, Sampdoria, Fiorentina e Arsenal Lucas Torreira è stato aggredito fuori da un centro commerciale in Turchia. Il 30enne uruguaiano, dal 2022 al Galatsaray, sarebbe stato colpito con un pugno all’esterno di un bar di un centro commerciale nel quartiere di Beyoğlu, a Istanbul. L’aggressore avrebbe poi tentato di fuggire in taxi, ma è stato fermato dalla polizia intervenuta sul posto. Il quotidiano locale "Haberler" riferisce che l’uomo aveva già minacciato il centrocampista e che nei suoi confronti era stato emesso un ordine restrittivo. Durante la colluttazione, l’aggressore sarebbe stato anche spinto a terra con un calcio, prima di rialzarsi e allontanarsi scambiando alcune parole con il gruppo di cui faceva parte Torreira. In seguito allo scontro, il giocatore del Galatasaray avrebbe riportato escoriazioni e un gonfiore attorno all’occhio sinistro. Torreira avrebbe già presentato denuncia. Sabato 9 maggio, il centrocampista aveva festeggiato il suo quarto scudetto in Turchia grazie alla vittoria contro l’Antalyaspor.

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