Ciclismo, Tirreno-Adriatico: quinta tappa a Valgren, Del Toro nuovo leader

Il danese Michael Valgren ha vinto la quinta tappa della Tirreno-Adriatico, la Marotta Mondolfo- Mombaroccio (Pesaro e Urbino), di 184 chilometri. Il corridore della EF Education-EasyPost ha preceduto di undici secondi il messicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) e lo statunitense Matteo Jorgenson. Giulio Pellizzari è arrivato con un ritardo di mezzo minuto dal vincitore ed ha così ceduto la maglia azzurra di leader della classifica a Del Toro.