Curiosità Le due Porsche 911 S/T gemelle per sbaglio

Durante la produzione, due S/T sono state erroneamente indicate con il progressivo 1724: quella di Pedro Solís Klussmann e l'altra di Suzan Taher. Distanti anche geograficamente: Klussmann vive in Guatemala, Taher in Europa. Entrambi sono stati invitati da Porsche a Zuffenhausen dove si sono incontrati e hanno ricevuto - oltre alle scuse - una fotografia delle due auto e un box con campioni degli interni. Soprattutto, le placchette sono state sostituite (a Taher spettava la 1742) correttamente e "l'errore" documentato nell'archivio Porsche