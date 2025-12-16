Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Cinema e motori

In La Grazia il Presidente di Sorrentino viaggia su una Denza Z9 GT

In La Grazia, il Presidente Mariano De Santis (interpretato da Toni Servillo) gira a bordo di una Denza 9 GT

di Redazione Drive Up
16 Dic 2025 - 09:16
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il 15 gennaio 2026 arriverà nelle sale La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino, già scelto come apertura dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia. Al centro del racconto c’è Mariano De Santis, Presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo, alle prese con gli ultimi giorni del mandato e con un dilemma che ne lacera la coscienza: concedere o no la grazia a due condannati per omicidio.
La nuova ammiraglia
In questo scenario carico di tensione morale e istituzionale, Sorrentino inserisce un segno tutt’altro che casuale. Il Presidente non si muove a bordo delle tradizionali berline italiane che per decenni hanno rappresentato il Quirinale, ma viaggia su una Denza Z9, ammiraglia elettrica del marchio premium nato dall’orbita BYD.
Scelte tecniche
La produzione ha motivato l’utilizzo dell’auto con esigenze pratiche: comfort, insonorizzazione, sistemi di assistenza avanzati. Ma sarebbe riduttivo fermarsi al dato tecnico o al semplice product placement. In un film che parla di fine di un’epoca e di responsabilità storiche, quell’auto racconta il presente dell’industria e della geopolitica meglio di qualsiasi discorso esplicito.
Cambia tutto
Un Presidente italiano che viaggia su una berlina elettrica cinese diventa così l’immagine plastica di un mondo che cambia, di equilibri industriali che si spostano e di un’Europa alle prese con una transizione complessa, spesso contraddittoria. Il cinema, come spesso accade con Sorrentino, non giudica apertamente. E lascia allo spettatore il compito di capire se quella silenziosa Denza sia solo un’auto di scena o il segnale più chiaro di un nuovo tempo.

Ti potrebbe interessare

sorrentino
presidente
denza
denza 9 gt
byd
la grazia

Ultimi video

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

25:39
Puntata del 13 dicembre #DriveUp

Puntata del 13 dicembre #DriveUp

02:39
Jeep Compass, test drive a Barcellona

Jeep Compass, test drive a Barcellona

02:14
Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

02:03
Range Rover Bespoke

Range Rover Bespoke

02:27
Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

03:35
Ford Ranger Plug-In Hybrid

Ford Ranger Plug-In Hybrid

03:08
I Signori dell'Auto: Louis Renault

I Signori dell'Auto: Louis Renault

03:59
Toyota GR Yaris Rally2

Toyota GR Yaris Rally2

03:39
Suzuki Vitara Hybrid

Suzuki Vitara Hybrid: la prova

00:13
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:20
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

01:28
Renault Clio, ecco la nuova generazione

Renault Clio, ecco la nuova generazione

01:19
Nuova Toyota BZ4X

Nuova Toyota BZ4X

15:34
La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

I più visti di Drive Up

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

Colpo di scena BMW: Rossi fuori dalla lista WEC. Le ipotesi sul 2026

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

La Smart Fortwo sta per tornare: ecco le prime foto

Una Porsche 911 GT3 davvero molto speciale

Le prime immagini della nuova Smart Fortwo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:20
"Volete che un giocatore muoia in campo?": l'ATP introduce la norma anticalore
DICH LOTITO FESTA DI NATALE DICH
10:16
Arbitri? Lotito punta il dito contro i tifosi: "Il cane morde sempre lo straccione"
10:11
Motty Xmas Trail: a pochi passi dal Natale... sognando la primavera
10:02
Manchester United, il fratello di Mainoo: "Liberatelo". Napoli alla finestra
10:02
Nba: Jokic trascina Denver contro Houston, Detroit espugna Boston