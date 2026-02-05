Milano-Cortina 2026

Gli Usa smentiscono le voci: "Con noi non c'è nessun agente dell'Ice"

Lo ha affermato oggi la Responsabile della Sicurezza e dei Servizi agli Atleti degli Stati Uniti

05 Feb 2026 - 16:12
"Posso dirvi con certezza che non ci sono agenti dell'Ice che facciano parte della delegazione del Team Usa qui a Milano. Ci sono molte informazioni errate e supposizioni. Questa inesattezza secondo cui l'Ice è qui a garantire la sicurezza dei Giochi (per conto del Team Usa) è falsa, quindi sono lieta di chiarire che l'Ice non fa parte della delegazione statunitense".

Lo ha detto Nicole Deal, Responsabile della Sicurezza e dei Servizi agli Atleti degli Stati Uniti, a proposito della possibile presenza di agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti a Milano per i Giochi. 

"Non posso parlare a nome del Dipartimento di Stato o dell'ambasciata statunitense", ha replicato durante una conferenza stampa al Main Media Center di Milano. Sulla sicurezza degli atleti statunitensi in Italia ha aggiunto: "La nostra massima priorità è garantire che gli atleti del Team Usa siano al sicuro, si sentano supportati e vivano un'esperienza olimpica davvero positiva. Gli atleti sono sicuri e fiduciosi, e non vediamo l'ora che arrivi la Cerimonia di Apertura di domani", ha concluso. 

