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Il ritorno di un mito: la nuova Lancia Gamma ibrida

Disponibile anche in versione completamente elettrica con 740 km di autonomia

di Redazione Drive Up
26 Mag 2026 - 12:25
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Lancia presenta la nuova Gamma. Il ritorno di un mito che sarà costruito in Italia e avrà una doppia offerta di motorizzazioni: completamente elettrica e ibrida. L'obiettivo è quello di costruire un veicolo efficiente: l'autonomia per la BEV supera i 700 km con una singola carica, mentre con l'ausilio del motore a combustione si superano i mille.

Le prime immagini della nuova Lancia Gamma

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Italiana
La Gamma è una crossover con linee Fastback di nuova generazione di grandi dimensioni: lunga 4,67 metri, larga 1,89 metri e alta 1,66 metri. Un elemento centrale del progetto è la produzione italiana, presso lo stabilimento di Melfi. Si tratta di un modello pensato e progettato per il mercato europeo, senza comunque tradire il legame - profondo - che il marchio continua a mantenere con l'Italia.
Ibrida ed elettrica
L'offerta di motorizzazioni prevede una versione ibrida da 145 CV e con autonomia superiore a 1.000 km. Il "cuore" della gamma sarà però l'elettrico: 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km. La base tecnica è la piattaforma STLA Medium, su cui saranno costruiti i modelli di prossima generazione del gruppo. Gli ordini apriranno dopo l'estate.

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