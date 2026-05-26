Il ritorno di un mito: la nuova Lancia Gamma ibrida

Italiana

La Gamma è una crossover con linee Fastback di nuova generazione di grandi dimensioni: lunga 4,67 metri, larga 1,89 metri e alta 1,66 metri. Un elemento centrale del progetto è la produzione italiana, presso lo stabilimento di Melfi. Si tratta di un modello pensato e progettato per il mercato europeo, senza comunque tradire il legame - profondo - che il marchio continua a mantenere con l'Italia.

Ibrida ed elettrica

L'offerta di motorizzazioni prevede una versione ibrida da 145 CV e con autonomia superiore a 1.000 km. Il "cuore" della gamma sarà però l'elettrico: 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km. La base tecnica è la piattaforma STLA Medium, su cui saranno costruiti i modelli di prossima generazione del gruppo. Gli ordini apriranno dopo l'estate.