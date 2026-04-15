Novità La nuova Lancia Ypsilon 100

Il cuore tecnico della nuova versione è il motore tre cilindri turbo da 1,2 litri. Lo sviluppo è stato particolarmente rigoroso, con milioni di chilometri percorsi nei test per assicurare robustezza e costi di gestione contenuti, come dimostrano gli intervalli di manutenzione fissati ogni 25.000 chilometri. Anche l'abitacolo si adatta alla nuova configurazione, integrando un vano porta-oggetti nel tunnel centrale per dare risalto alla presenza fisica della leva del cambio. Con l'introduzione della Turbo 100, Lancia rende la nuova Ypsilon più accessibile, proponendo un prezzo di listino da una base di 22.200 euro