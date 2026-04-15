1 di 13
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Novità

La nuova Lancia Ypsilon 100

Il cuore tecnico della nuova versione è il motore tre cilindri turbo da 1,2 litri. Lo sviluppo è stato particolarmente rigoroso, con milioni di chilometri percorsi nei test per assicurare robustezza e costi di gestione contenuti, come dimostrano gli intervalli di manutenzione fissati ogni 25.000 chilometri. Anche l'abitacolo si adatta alla nuova configurazione, integrando un vano porta-oggetti nel tunnel centrale per dare risalto alla presenza fisica della leva del cambio. Con l'introduzione della Turbo 100, Lancia rende la nuova Ypsilon più accessibile, proponendo un prezzo di listino  da una base di 22.200 euro

15 Apr 2026 - 16:00
13 foto
lancia
lancia ypsilon
ypsilon

Ultimi video

01:39
BMW M3 Touring 24H

BMW M3 Touring 24H

01:59
Il WEC 2026 parte da Imola

Il WEC 2026 parte da Imola

01:12
Nuova BMW i3 100% elettrica

Nuova BMW i3 100% elettrica

02:19
La prova di Suzuki e Vitara

La prova di Suzuki e Vitara

01:07
Sorprese in Croazia

Sorprese in Croazia

02:10
Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

Renault Twingo E-tech Electric, design frizzante e forme arrotondate

03:28
Audi Q3 Sportback e-hybrid

Audi Q3 Sportback e-hybrid

02:20
Gare da Film: Grand Prix

Gare da Film: Grand Prix

01:30
Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

Ringo's Garage: Caterham Project V, la prima auto a ruote coperte della casa

02:42
Yamaha Ténéré 700 World Raid

Yamaha Ténéré 700 World Raid

03:30
Mazda CX-5

Mazda CX-5

04:30
Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

02:22
La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

La Macchina Nel Tempo: Ferrari - Siamo solo noi

25:17
Puntata del 11 aprile #DriveUp

Puntata del 11 aprile #DriveUp

01:58
Kia Sportage HEV

Kia Sportage HEV

01:39
BMW M3 Touring 24H

BMW M3 Touring 24H

I più visti di Drive Up

La nuova Aston Martin di Tsitsipas

Debutta, con uno stile incredibile, la nuova Nissan Juke

Bugatti e jet privato: un "garage" da 70 milioni di euro

Il Governo valuta le targhe alterne

L'orologio Maserati che costa più di un SUV Grecale

In India con un finto casello incassano 75 milioni