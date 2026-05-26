L'ATTACCO

Montezemolo durissimo: "Togliete il Cavallino dalla Luce"

L'ex presidente tuona: "È una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno"

26 Mag 2026 - 14:34
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La Ferrari Luce non è piaciuta a Luca Cordero di Montezemolo e non ha usato mezzi termini per esternare il suo pensiero. L'ex presidente del Cavallino Rampante, oggi direttore di McLaren Group, è andato all'attacco: "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito". E poi ancora: "Mi dispiace moltissimo, spero che si tolga il Cavallino da quella macchina". Poche parole, ma ricche di rabbia a margine dell'assemblea di Confindustria: "È una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno".

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Montezemolo, numero uno a Maranello dal 1991 al 2014, in passato aveva detto: "Non produrremo mai un'auto elettrica finché sarò presidente, neanche se fossi drogato".

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