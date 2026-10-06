Il ritorno della monovolume Renault

Che la moda dei SUV stia passando? Chissà, nel frattempo Renault presenta a Parigi il concept E-Space: una monovolume elettrica. Forma e dimensione sono le stesse della prima generazione del 1984, una delle vetture più conosciute d'Europa per il suo spazio e l'incredibile versatilità di utilizzo.

Tanto spazio

Il concept di questo nuovo modello sarà esposto al prossimo Salone dell'Auto di Parigi, dove Renault si appresta a essere uno dei protagonisti della rassegna. Secondo quanto dichiarato dalla Casa francese, la E-Space è lunga 4,70 metri e presenta un nuovo e inedito disegno dei gruppi ottici a "U". Il nome fa ovviamente riferimento alla propulsione elettrica ("E" di electric) e allo spazio che dovrebbe offrire una volta saliti a bordo. Prerogativa fondamentale per ogni monovolume.

Prototipo e basta?

Renault non ha al momento comunicato se il prototipo troverà poi un seguito produttivo. Forse si tratta soltanto di un laboratorio di design per sondare il riscontro del pubblico e valutare un'effettiva progettazione di serie. In ogni caso, la Losanga sarà presente all'esposizione anche con la R8 Gordini (sportiva elettrica a trazione posteriore da 270 CV) e con la nuova Megan E-Tech (con batteria da 67 kWh e autonomia pari a 500 km). Appuntamento a Parigi.