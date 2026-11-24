Tennis, squalifica di 18 mesi per Daniel Salazar: manipolato un game di servizio e 138 scommesse
L'ITIA sospende per 18 mesi il tennista colombiano Daniel Salazar: perse intenzionalmente un turno di battuta nel 2024 e piazzò 138 scommesse illegali
Daniel Salazar © FederTennis Colombia
L'International Tennis Integrity Agency ha inflitto una squalifica di un anno e sei mesi al tennista colombiano Daniel Salazar per gravi violazioni delle norme anticorruzione. Il provvedimento disciplinare, annunciato lunedì 23 novembre, include anche una multa di 10.000 dollari (oltre 9.000 euro), di cui 3.000 sospesi, e ferma l'atleta venticinquenne proprio nel mese in cui aveva raggiunto il miglior piazzamento della propria carriera al numero 648 del ranking mondiale. La sospensione è entrata in vigore l'11 novembre 2026 e si protrarrà fino al 10 maggio 2028. Il giocatore non ha impugnato la notifica delle infrazioni, accettando di fatto gli addebiti contestati dagli investigatori ed evitando il dibattimento formale.
Quali sono le violazioni contestate?
L'episodio principale riguarda un incontro di doppio disputato nel 2024 nell'ambito del World Tennis Tour. Secondo la ricostruzione dell'agenzia, Salazar avrebbe perso deliberatamente un proprio turno di battuta per favorire attività di scommessa, omettendo inoltre di segnalare alle autorità competenti un approccio corruttivo ricevuto. A questo episodio si affianca un secondo filone d'indagine relativo a un periodo precedente. Durante gli interrogatori con gli ispettori dell'ITIA, il giocatore ha ammesso di aver piazzato 138 scommesse su partite di tennis professionistico tra settembre 2020 e settembre 2021.
Cosa comporta lo stop?
Fino al maggio 2028 Salazar non potrà scendere in campo, svolgere attività di allenatore né assistere come spettatore ad alcun evento organizzato o riconosciuto da ATP, WTA, tornei del Grande Slam e federazioni nazionali.