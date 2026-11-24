L'International Tennis Integrity Agency ha inflitto una squalifica di un anno e sei mesi al tennista colombiano Daniel Salazar per gravi violazioni delle norme anticorruzione. Il provvedimento disciplinare, annunciato lunedì 23 novembre, include anche una multa di 10.000 dollari (oltre 9.000 euro), di cui 3.000 sospesi, e ferma l'atleta venticinquenne proprio nel mese in cui aveva raggiunto il miglior piazzamento della propria carriera al numero 648 del ranking mondiale. La sospensione è entrata in vigore l'11 novembre 2026 e si protrarrà fino al 10 maggio 2028. Il giocatore non ha impugnato la notifica delle infrazioni, accettando di fatto gli addebiti contestati dagli investigatori ed evitando il dibattimento formale.