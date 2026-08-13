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Il prossimo SUV Fiat sarà anche a 7 posti

La Grizzly arriverà con la terza fila di sedili

di Redazione Drive Up
13 Ago 2026 - 14:28
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© Ufficio Stampa

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Il rilancio di un marchio automobilistico, passa per la sua capacità di offrire un prodotto richiesto dal pubblico. Fiat, nell'ultimo periodo, ha un po' perso la giusta direzione, vivendo di "rendita" e accontentandosi del successo incontrastato della Panda e degli ottimi risultati in Brasile. Ora il management del marchio italiano sembra voler dare una decisa svolta, cominciando con le nuove Grizzly.
Semplice
L'erede - non solo spirituale - della 500X sarà disponibile con una doppia configurazione di carrozzeria (SUV e Fastback). L'obiettivo di Fiat è quello di tornare nel segmento dei SUV medi: uno dei più assediati, apprezzati e redditizi del mercato automobilistico. Lo stile è molto semplice, squadrato non per questo banale. La palette di colori è vivace, calda quasi estiva. D'altronde Olivier Francois (l'AD del marchio Torino) aveva annunciato di voler "chiudere" con i grigi e i neri.
Anche a sette posti
I due modelli sono costruiti sulla base della piattaforma Smart Car (la stessa della Grande Panda) e saranno disponibili anche con la terza fila di sedili. Sette posti, pensati per le famiglie numerose o per chi viaggia spesso con amici al seguito. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma si articolerà con alimentazioni benzina, benzina mild hybrid ed elettrico. Quest'ultima dovrebbe avere un motore da 156 CV ed essere alimentato da una batteria da 54 kWh. In ogni caso, il loro debutto è atteso al Salone di Parigi.

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