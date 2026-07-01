Anche il Papa sceglie la Fiat Topolino

La piccolissima Topolino entra nella flotta veicoli del più piccolo Stato al Mondo. Trenta unità del simpatico quadriciclo elettrico (e della Tris) di Fiat, sono state consegnate al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. L'obiettivo è di rendere più ecologici e sostenibili gli spostamenti all'interno delle mura.

Piano ampio

La collaborazione è parte del progetto "Ecological Conversion 2030", sviluppato dal Governatorato con l'obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 del proprio parco mezzi entro la fine del decennio. Si tratta di un obiettivo comune a Fiat, la cui strategia industriale prevede la diffusione di veicoli compatti ed elettrici destinati alla mobilità urbana. Le dimensioni contenute e la propulsione a zero emissioni, assicurano vantaggi in termini di spazio, consentendo - spesso - il libero accesso anche a zone a traffico limitato.

Già consegnati

Fiat ha già consegnato 20 esemplari al Vaticano, alla presenza di Olivier Francois: Amministratore Delegato e Direttore Marketing del marchio italiano. L'occasione è stata buona anche per presentare la strategia di Fiat per il futuro della mobilità urbana. Nei prossimi mesi debutterà la versione "Sport" della Topolino (dal look dedicato ai più giovani) e per il 2028 è attesa la Multiplina. Reinterpretazione della Fiat Multipla di fine anni '50: sarà un quadriciclo elettrico pesante con quattro posti.