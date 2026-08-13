Sfida Ancelotti-Mancini per Inacio: il classe 2008 dà priorità alla nazionale italiana

Prima l'Italia e la nazionale con la maglia azzurra. Così pensa Samuele Inacio, l'attaccante classe 2008 del Borussia Dortmund, figlio dell'ex Napoli Pia, che aspetta una chiamata di Roberto Mancini a cui ha dato priorità assoluta nonostante l'interesse arrivato dal Brasile, Paese d'origine del padre.
Come riporta Gianluca Di Marzio, gli scout della federazione brasiliana lo hanno visto all'opera nel match di qualche giorno fa contro l'Arsenal, in cui è andato in gol, e saranno di nuovo in tribuna sabato a Dortmund per il test contro la Roma.
Per il momento, Inacio ha messo in chiaro che l'attesa è per l'Italia. Per bloccare ogni possibilità che il 18enne sia convocato dal Brasile di Carlo Ancelotti e assicurarlo al futuro azzurro, dovrebbe prima scendere in campo in una gara ufficiale con l'Italia. Potrebbe accadere già a settembre in Nations League.
Fin qui, oltre all'Under 21, Inacio ha esordito tra i grandi della nazionale A con Silvio Baldini nell'amichevole contro il Lussemburgo di giugno.