Serie A Women's Cup, gara inaugurale Como-Juventus al 'Sinigaglia'

La seconda edizione della Serie A Women's Cup inizia col botto: la partita tra Como 1907 e Juventus, gara inaugurale della stagione in programma venerdì 21 agosto alle 18, si giocherà allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia'. Il neopromosso Como 1907 tornerà quindi nello stadio in cui ha disputato già due partite dell'ultimo campionato di Serie B, contro San Marino Academy e Cesena, ma il 'Sinigaglia' evoca dolci ricordi anche alla Juventus, che in riva al lago conquistò la Coppa Italia 2025 battendo 4-0 in finale la Roma. La partita aprirà il weekend di Serie A Women's Cup che proseguirà venerdì alle 20.30 con Parma-Inter. Sabato 22 Ternana Women-Roma (18) e Milan-Como Women (20.30), domenica 23 Fiorentina-Sassuolo (18) e Lazio-Napoli Women (20.30).