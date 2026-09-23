Il problema di Volkswagen? Le elettriche piacciono troppo

Che difficile e strano momento per Volkswagen. Il gigante europeo dell'auto sembra prendere decisioni con pessimo tempismo: prima la completa transizione verso l'elettrificazione ha causato un disallineamento tra l'offerta e la domanda, ora che ha cambiato traiettoria, tutti vogliono le elettriche. E qual è il problema? Verrebbe da pensare. Semplice: le fabbriche non sono pronte a produrne in quantità.

Storico sorpasso

La singolare circostanza si sta verificando in Germania, dove la richiesta per auto elettriche a marchio Volkswagen ha superato la richiesta di vetture benzina e diesel. In un mondo "normale" ci sarebbe da stappare la bottiglia buona, invece no: il gruppo si è trovato costretto a cancellare i turni straordinari previsti nella fabbrica di Wolfsburg. Dopo anni passati a cercare di convincere i clienti a passare all'elettrico, il marchio si trova impreparato ad accogliere la domanda, perché cambiata troppo velocemente.

Non pronti

Questo significa che Volkswagen si ritrova nella posizione di aver un'extra capacità produttiva per vetture con motore a combustione, mentre sempre più clienti preferiscono le elettriche. Tuttavia, per una Wolfsburg che si riorganizza, ci sono gli impianti di Emden e Zwickau che stanno beneficiando dell'incremento di domanda per ID.7 e ID.3 Neo. Il modello della svolta pare essere però la nuova ID.Polo: dal suo debutto ha già raccolto oltre 40 mila ordini, un record.

Problema di margini

La gamma elettrica del marchio tedesco sembra essersi allineata con le vere richieste del mercato: modelli compatti e a buon prezzo. Non si può comunque negare il contributo dato dal prezzo dei carburanti alle stelle anche in Germania. Facendo due conti, conviene di più ricaricare una batteria con l'energia elettrica rispetto a riempire un serbatoio. Una buona notizia per il gruppo, dunque, ma con un grande "ma" alle spalle. Le elettriche continuano a essere meno profittevoli rispetto alle auto con motore a combustione, e Volkswagen ha bisogno di denaro.